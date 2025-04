Acer kehrt zurück in den Smartphone-Markt – mit einem Haken

Acer hat vor vielen Jahren auch Smartphones angeboten, den Markt dann aber mangels Erfolgs wieder aufgegeben. Nun findet eine Rückkehr statt – allerdings mit viel Kleingedrucktem. So erscheinen in Indien unter der Marke Acer die beiden Smartphones Super ZX und Super ZX Pro. Allerdins gibt Acer dafür im Grunde nur seine Marke unter Lizenz her. Eigentlich steckt der indische Anbieter Indikal Technologies hinter den mobilen Endgeräten.

Anzeige

Direkt hat Acer mit den beiden Smartphones also eigentlich nichts zu tun. Das Acer Super ZX Pro verwendet dabei einen AMOLED-Screen mit 6,67 Zoll Diagonale, FHD+ als Auflösung sowie 120 Hz Bildwiederholrate. Der Fingerabdruckscanner sitzt direkt unter dem Screen. Als SoC dient hier der MediaTek Dimensity 7400. Es erscheinen Varianten mit 6 bis 12 GByte RAM und 128 bis 512 GByte Speicherplatz. Zudem sind Stereo-Lautsprecher mit Dolby Atmos an Bord.

Das Acer Super ZX Pro ist nach IP64 gegen Staub und Wasser geschützt. Als Betriebssystem hält Android 15 her. Die Frontkamera nutzt 13 Megapixel, während die Hauptkamera 64 (Weitwinkel, Sony LYT-882, OIS) mit 5 (Ultra-Weitwinkel) + 2 (Tiefensensor) Megapixeln kombiniert. Der Akku wartet mit 5.000 mAh und 33-Watt-Aufladung auf.

Dazu gesellt sich das Acer Super ZX mit einem LC-Display mit 6,7 Zoll Diagonale und FHD+ als Auflösung. Der Chip ist hier der MediaTek Dimensity 6300. Hier gibt es Varianten mit 4 bis 8 GByte RAM und 128 oder 256 GByte Speicherplatz. Für die Frontkamera sind in diesem Fall 13 Megapixel drin. Die Hauptkamera nutzt 64 (Weitwinkel, Sony IMX682) + 2 (Tiefensensor) + 2 (Makro) Megapixel. Der Akku kommt auf 5.000 mAh und kann mit 33 Watt aufgeladen werden. Auch hier dient Android 15 als Betriebssystem. Stereo-Lautsprecher sind an Bord, der Fingerabdruckscanner sitzt im Powerbutton.

In Indien kostet das Acer Super ZX umgerechnet etwa 100 Euro. Für das Acer Super ZX Pro fallen 185 Euro an. Beide Modelle sind ab 25. April 2025 erhältlich. Es bleibt abzuwarten, ob Acer vielleicht auch in anderen Ländern seine Marke an Partner lizenziert.

Quelle: Acer