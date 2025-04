be quiet! Light Mount und Dark Mount: Die ersten Gaming-Tastaturen der Marke

be quiet! hat in dieser Woche seine ersten, mechanischen Gaming-Tastaturen vorgestellt: die Light Mount und Dark Mount. Bisher ist die Marke vor allem für ihre Netzteile, PC-Gehäuse und Kühllösungen bekannt. Beide Keyboards werden kabelgebunden via USB-C (3.2 Gen 2) an PCs angeschlossen. Die erweiterte Konfiguration ist über das IO Center Software Tool möglich. Die App gibt es allerdings nur für Windows. Auf anderen Plattformen lässt sich immerhin eine abgespeckte Webversion nutzen.

Die be quiet! Dark Mount ist dabei eine Gaming-Tastatur mit modularem Aufbau. So lassen sich das Numpad und das Media Dock abnehmen und versetzen. Letzteres integriert nicht nur dedizierte Medientasten, sondern auch ein kleines Display. Ebenfalls bietet die Dark Mount acht anpassbare Bildschirmtasten für programmierbare Shortcuts. Jede Displaytaste unterstützt statische Bilder mit 140 x 140 Pixeln.

Im Lieferumfang sind auch eine geteilte Handballenauflage, magnetische Aufstellfüße und ein Tool zur Entnahme der wechselbaren Tasten und Switches enthalten. Die Top-Plate der be quiet! Dark Mount besteht aus Aluminium. Die Polling-Rate beträgt 1.000 Hz. Auch eine RGB-Beleuchtung der Tasten steht bereit. Diese Gaming-Tastatur ist in Deutschland ab dem 29. April 2025 zum Preis von 259,90 Euro zu haben.

Die be quiet! Light Mount verlagert den Fokus auf die Beleuchtung und Mediensteuerung über ein programmierbares 3D-Medien-Wheel aus Aluminium. Obendrein gibt es auch fünf mechanische Makrotasten zur Steuerung von Medien. Die Tasten können aber auch für Aktionen in Games neu belegt werden. Die be quiet! Light Mount wird mit PBT-Doubleshot-KeyCaps mit transparenter Beschriftung und dem gleichen gewölbten ARGB-Diffusor wie bei der Dark Plate unter jedem Switch ausgeliefert.

Der ARGB-Effekt soll dadurch verstärkt werden, dass an der oberen Kante der Tastatur eine LED-Leiste sitzt – ergänzt durch zwei LED-Streifen an den Seiten. Auch zu erwähnen: Bei beiden Gaming-Tastaturen sind die Switches und Stabilisatoren vorgeschmiert. Ebenfalls können sie im laufenden Betrieb getauscht werden (Hot Swap). Eine Dämpfung mit drei Schichten soll die Betriebsgeräusche reduzieren.

Auch die be quiet! Light Mount ist ab dem 29. April 2025 zu haben. Als Preis nennt der Anbieter in diesem Fall 169,90 Euro.