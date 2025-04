Epic Games Store: Ab sofort ist „River City Girls“ gratis

Im Epic Games Store gibt es ab sofort das Retro-Prügelspiel „River City Girls“ kostenlos. Der Titel von Arc System Work ist ursprünglich bereits 2019 auf den Markt gekommen. Es gibt mit „River City Girls Zero“ und „River City Girls 2“ bereits auch ein Prequel bzw. eine offizielle Fortsetzung. Insofern kann das Anspielen des Erstlings natürlich vielleicht auch ein ganz guter Einstieg in das Franchise sein.

Anzeige

So lässt sich das 2D-Prügelspiel sowohl alleine als auch im Multiplayer, auch im lokalen Koop, zocken. Trotz der Retro-Grafik sind auch modernere Mechaniken dabei. Etwa sammelt ihr durch die Kämpfe Erfahrungspunkte und erlernt z. B. neue Special Moves. Drumherum gibt es nette Anime-Einsprengsel und eine Geschichte mit einem gewissen Augenzwinkern.

Dazu gesellen sich Zusatzinhalte für das Free-to-Play-Spiel „Idle Champions of the Forgotten Realms“. Alle Spieler, die sich zwischen Donnerstag, dem 10.04.2025 und Donnerstag, dem 17.04.2025 über den Epic Games Store bei „Idle Champions of the Forgotten Realms“ anmelden, erhalten Astarions „Berühmte Champions“-Paket.

Enthalten sind:

Ein exklusiver Skin: Smoking-Kalix

Ein exklusiver Diener: Rumpel, der wütende Flumph

Artemis-Truhen: 32 „Platintruhen: Artemis“ mit 2 glänzenden Ausrüstungskarten garantiert

Karlach-Truhen: 32 „Platintruhen: Karlach“ mit 2 glänzenden Ausrüstungskarten garantiert

Kalix-Truhen: 32 „Platintruhen: Kalix“ mit 2 glänzenden Ausrüstungskarten garantiert

Astarion-Truhen: 32 „Platintruhen: Astarion“ mit 2 glänzenden Ausrüstungskarten garantiert

Dunkles Verlangen-Truhen: 32 „Platintruhen: Dunkles Verlangen“ mit 2 glänzenden Ausrüstungskarten garantiert

Zwei-Wochen-Stärkungstränke: 1 Trank des Edelsteinjägers und 1 Trank des Goldjägers

Wir wünschen mit den Zusatzinhalten sowie dem Spiel „River City Girls“ viel Spaß!

Quelle: Epic Games