Epic Games Store: Ab sofort ist “Marvel’s Midnight Suns” gratis

Im Epic Games Store gibt es heute wieder die Ablösung. Der Titel “Chivalry 2” aus der letzten Woche weicht dem neuen Spiel “Marvel’s Midnight Suns”, welches ab sofort kostenlos der eigenen Sammlung hinzugefügt werden kann. Notwendig ist zur Inanspruchnahme des Gratis-Spiels natürlich ein ebenfalls kostenloses Konto im Epic Games Store. Einmal hinzugefügt, verbleibt das Spiel dann dauerhaft in der eigenen Sammlung.

Anzeige

So sind diese wöchentlichen Aktionen natürlich für Epic Games gewissermaßen auch eine Chance, um Neukunden anzulocken. Es schwingt eben immer die Hoffnung mit, dass diejenigen, welche in Gratis-Spiel mitnehmen, irgendwann auch Geld auf der Plattform ausgeben. In dieser Woche soll jedenfalls “Marvel’s Midnight Suns” locken. Dabei handelt es sich um ein Strategiespiel von Firaxis Games, den Entwicklern hinter der “XCOM”-Serie.

In “Marvel’s Midnight Suns” stellt man sich ein Team aus Superhelden zusammen, mit von der Partie sind auch bekanntere Helden wie Wolverine, Spider-Man oder Iron Man, und zieht gegen Dämonen und andere Schurken ins Feld. Das Gameplay setzt strategische Entscheidungen voraus und basiert auf einem Kartensystem. Dazu kommen RPG-Elemente, da es auf dem Anwesen der Truppe Gespräche mit anderen Charakteren zu führen und Nebenaufgaben zu erledigen gilt.

Wer entweder an diesem Titel keinen Gefallen findet oder ihn bereits in seiner Sammlung hat, kann auf den nächsten Donnerstag hoffen. Um 17 Uhr wird es wieder den fliegenden Wechsel geben.

Quelle: Epic Games