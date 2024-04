Epic Games Store: Ab sofort ist “Ghostrunner” gratis”

Im Epic Games Store erfolgt heute die Ablösung der Gratis-Spiele der letzten Woche. Natürlich sind diese Titel für das Unternehmen vor allem ein Lockmittel, um neue Gamer in den Store zu ziehen. Es schwingt eben stets die Hoffnung mit, dass diese am Ende nicht nur die kostenlosen Titel der Woche mitnehmen, sondern auch irgendwann den ein oder anderen Euro auf der Plattform ausgeben. In dieser Woche ist dabei ein alter Bekannter gratis: “Ghostrunner”.

Anzeige

So konnte man “Ghostrunner” schon in der Vergangenheit über den Epic Games Store gratis erhalten. Gut möglich, dass einige Leser dieses Spiel also bereits in ihrer Sammlung haben. So handelt es sich hier um einen Einzelspieler-Titel aus der Ego-Perspektive, der in einem Cyberpunk-Szenario spielt und auf rasante Action ausgelegt ist. Das Gameplay erfordert also schnelle Reaktionen und die passende Taktik, während die Story Science-Fiction mit postapokalyptischen Elementen verbindet.

Abseits des Hauptspiels gibt es auch noch zahlreiche, weiterhin kostenpflichtige, DLCs für “Ghostrunner”. Wer da voll einsteigen will, hat also die Möglichkeit neben dem Basis-Spiel noch zu weiteren Inhalten zu greifen. Auch eine Fortsetzung ist bereits verfügbar.

Wer das Spiel bereits in seiner Bibliothek hat oder schlichtweg kein Interesse an dem Titel hat: Am nächsten Donnerstag um 17 Uhr gibt es wieder den fliegenden Wechsel im Epic Games Store und es werden neue Gratis-Spiele hinzugefügt.

Quelle: Epic Games