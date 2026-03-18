Ecoflow Delta 3 Plus im Test

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Nach dem Test der Ecoflow Delta 3 Max Plus tritt heute die kleinere Variante mit 1 kWh Kapazität an und auf das „Max“ im Namen verzichten muss. Wichtig ist weiterhin das Plus im Namen, denn die Plus-Variante bietet höhere USB-Leistungen und eine USV-Kommunikation über eine der beiden USB-C Schnittstellen.

Außerdem kann die Delta 3 Plus bis zu 1000 Watt über zwei Solareingänge aufnehmen, die Delta 3 (ohne Plus) hingegen nur 500 Watt an einem Eingang. Dafür kostet die Ecoflow Delta 3 Plus mit rund 850 Euro einen Hunderter mehr.

Beim Wechselrichter sind kontinuierlich bis zu 1800 Watt in beiden Varianten möglich, über X-Boost können bis zu 2400 Watt Ausgangsleistung erreicht werden. Auch die Ladeleistung ist mit maximal 1500 Watt identisch. Besonders die niedrige Lautstärke (Herstellerangabe 600 Watt <30 dB/ 1200 Watt <40 dB) beeindruckt, fünf Jahre Garantie runden das Paket ab. Was die Ecoflow Delta 3 Plus im Alltag wirklich kann, haben wir für euch getestet.