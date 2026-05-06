Steam Controller ist direkt ausverkauft – Nachschub soll bald folgen

Der Steam Controller ist seit gestern erhältlich. Zumindest gilt das in der Theorie. So ist das Eingabegerät bereits nach wenigen Stunden ausverkauft gewesen. Der Hersteller Valve spricht unterdessen von einer höheren Nachfrage als angenommen und verspricht baldigen Nachschub. Über die tatsächliche Beliebtheit des Controllers sagt der Status Quo dennoch wenig aus.

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Schließlich ist unbekannt, wie viele Exemplare des Steam Controllers Valve zum Launch vorrätig hatte. Somit lässt sich nicht beantworten, ob das Eingabegerät tatsächlich reißenden Absatz gefunden hat oder möglicherweise minimale Bestände einigermaßen schnell vergriffen gewesen sind. Denn mit einem Preis von 99 Euro ist der Steam Controller nicht unbedingt ein Mainstream-Produkt. Schließlich gibt es für Gaming-PCs bereits haufenweise sowohl günstigere als auch breiter kompatible Alternativen.

Schließlich funktioniert der Steam Controller tatsächlich nur vollständig mit Spielen, die via Steam abgerufen werden – nicht mit Titeln von GOG.com, dem Epic Games Store und Co. Das liegt an den Treibern bzw. der genutzten API. Ein Alleinstellungsmerkmal des Eingabegeräts sind die beiden Touchpads. Der Controller lässt sich per USB-Kabel, via Bluetooth oder per 2,4 GHz mit PCs verbinden.

Wir sind gespannt, wie sich der Steam Controller dauerhaft am Markt behauptet. Er soll vor allem für die später erscheinende Steam Machine, die noch kein Preisschild trägt, der ideale Begleiter sein.

Quelle: Valve