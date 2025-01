Nvidia GeForce RTX 5080 und 5090: Direkt nach dem Start ausverkauft

Gestern starteten die auf der CES 2025 vorgestellten Grafikkarten Nvidia GeForce RTX 5080 und 5090 in den Handel. Der Hersteller hatte allerdings schon vorab vor einer geringen Verfügbarkeit gewarnt. Und genau so ist es dann auch gestern gekommen: Um 15 Uhr startete der Verkauf und wer es überhaupt schaffte eine der überlasteten Händlerseiten aufzurufen, stieß auf gähnende Leere. So waren die Produktseiten der Grafikkarten entweder gar nicht mehr zu finden oder die Modelle als nicht verfügbar gelistet.

Dabei ist unklar, ob das absolute Flaggschiff, die GeForce RTX 5090, überhaupt in Deutschland verkauft worden ist. Denn diese Grafikkarte war selbst bei Nvidia sofort als nicht lieferbar aufgeführt und scheint auch bei keinem Händler im Angebot gewesen zu sein. Hingegen konnten wenige Exemplare der GeForce RTX 5080 bei Partner-Shops bestellt werden. Dabei handelte es sich um Custom-Modelle von etwa Asus, Gigabyte oder MSI.

Laut ersten Reviews liegt die Leistung der Nvidia GeForce RTX 5080 allerdings je nach Szenario nur ca. 15 % über jener der GeForce RTX 4080 Super und immer noch deutlich unterhalb der GeForce RTX 4090. Deswegen erklären einige Tester, man könnte die neue Grafikkarte trotz des Sprungs auf die neue Architektur Blackwell fast als eine Art GeForce RTX 4080 Ti sehen.

Vor allem bleiben also die Mehrwerte durch DLSS 4, was ja die Multi-Frame-Generation ermöglicht. Hier bleibt es den Spielern überlassen, was sie daraus machen. Die wenigen verkauften Exemplare der Grafikkarte sind im Übrigen teilweise bereits wieder bei den üblichen Online-Auktionshäusern zu finden. Scalper verlangen dort utopische Preise. Da die Verkäufe zusätzlich oft von privaten Einstellern abgewickelt werden, können wir nur davon abraten, diese Angebote in Anspruch zu nehmen.