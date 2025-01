Nothing Phone (3a): Vorstellung für den 4. März 2025 bestätigt

Der Hersteller Nothing, mitbegründet vom ehemaligen OnePlus-Manager Carl Pei, hat für den 4. März 2025 die Vorstellung neuer Smartphones bestätigt. Richtig gelesen, wir reden hier vom Plural, denn es sollen mehrere Modelle das Licht der Welt erblicken. So spricht Nothing nämlich schon vorab von der Reihe der Nothing Phone (3a).

Um Flaggschiffe wird es sich dabei nicht handeln, wie der Anbieter schon klargestellt hat. Vielmehr will man das Mittelklasse-Segment versorgen. Sicher kann man schon sein, dass wieder die Glyph-LEDs zum Einsatz kommen. Laut jüngeren Leaks wird das Nothing Phone (3a) dabei einen AMOLED-Bildschirm mit 6,78 Zoll Diagonale einsetzen. Dieser soll mit 120 Hz operieren und mit FHD+ auflösen. Als SoC dürfte der Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 dienen. Zudem ist die Rede von bis zu 12 GByte RAM und bis zu 256 GByte Speicherplatz.

Das Nothing Phone (3a) wird wohl eine Triple-Kamera mit 50 (Weitwinkel) + 8 (Ultra-Weitwinkel) + 50 (Telephoto) nutzen. Die Zoom-Kamera wäre ein neuer Meilenstein für den Hersteller. Obendrein soll das kommende Smartphone mit einem Akku mit 5.000 mAh und 45-Watt-Schnellladung aufwarten.

Als zweites Modell ist ein Nothing Phone (3a) Pro denkbar. Dazu liegen aber derzeit noch keine genaueren Informationen vor.

Quelle: Nothing