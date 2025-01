AMD Ryzen 7 9800X3D: Preis klettert auf 599 Euro

Der AMD Ryzen 7 9800X3D ist ein heiß begehrter Prozessor. Er ist aktuell allerdings deutlich über der unverbindlichen Preisempfehlung bestellbar. Eigentlich kam der Desktop-Chip Ende 2024 zum Preis von 529 Euro in den Handel. Gamer sorgten für einen regelrechten Run auf dem Prozessor mit dem 3D V-Cache, der sich in Spielen durchaus positiv bemerkbar macht. Deswegen ist die Ryzen-CPU im Grunde nur bei AMDs Haus- und Hof-Händler Mindfactory einigermaßen nahe an der UVP verfügbar. Doch innerhalb der letzten zwei Wochen wurde der Preis ebenfalls zweimal angezogen.

Anzeige

So hatte Mindfactory den Verkaufspreis des AMD Ryzen 7 9800X3D letzte Woche von 579 auf 589 Euro angehoben. Heute folgte direkt eine weitere Preiserhöhung: auf nunmehr bereits 599 Euro. Als nächsten Liefertermin nennt der Anbieter für den Prozessor im Übrigen den 21.01.2025. Verkauft hat allein dieser Shop nach eigenen Angaben bereits über 14.430 Exemplare.

Wer Interesse an dem AMD Ryzen 7 9800X3D für den Sockel AM5 hat, muss also immer tiefer in die Tasche greifen. Ob irgendwann ein Ende der Preisspirale eintritt oder es noch weiter aufwärts geht, ist schwer zu sagen. Immerhin hat AMD bereits zwei höherwertige Prozessoren vorgestellt – diese sind aber aktuell noch nicht im Handel verfügbar, um vielleicht etwas den Druck zu nehmen.