AMD Ryzen 7 9800X3D offiziell angekündigt

AMDs neue Ryzen X3D sollen erst am 7.11. auf den Markt kommen und bislang gab es von offizieller Seite noch keine Einzelheiten oder Modellnummer. Doch jetzt hat der Hersteller den ersten dieser speziell auf PC-Gaming optimierten Prozessoren selbst vorgestellt. Wie erwartet handelt es sich um den Ryzen 7 9800X3D mit acht Kernen, der laut AMD in den meisten Spielen rund 8 Prozent schneller ist als das Vorgänger und sogar 20 % schneller als die Konkurrenz (von Intel).

Dabei hat AMD auch die zuvor vom Preisvergleicher Geizhals genannten Spezifikationen des Ryzen 7 9800X3D bestätigt. Dieses CPU-Modell verfügt also über 8 Kerne, die dank SMT 16 Threads gleichzeitig bearbeiten können. Der Basistakt liegt bei 4,7 GHz, der sich im Boost-Modus auf bis zu 5,2 GHz erhöht. Die TDP beträgt 120 Watt, der empfohlene Verkaufspreis ist 479 US-Dollar.

Gleichzeitig bestätigt AMD den überarbeiteten 3D V-Cache des Ryzen 7 9800X3D. Der besonders PC-Spiele beschleunigende größere Pufferspeicher innerhalb des Prozessors (104 statt 32 MByte L3-Cache) sitzt jetzt nicht mehr über, sondern unter dem Compute-Die (CCD) mit den eigentlichen CPU-Kernen. Damit sind diese näher am auf dem Prozessor sitzenden Kühler platziert, was höhere Taktraten ermöglicht. Das erlaubt einen höheren Basistakt als beim Ryzen 7 9700X, dem 8-Kerner der Ryzen 9000 Serie mit Standard-Cache, sowie erstmals bei den X3D-Prozessoren auch Overclocking. Das resultiert aber auch in höherer TDP (120 statt 65 Watt).

In seinem YouTube-Video zeigt AMD auch einige Benchmark-Resultate, um das oben genannten Leistungsniveau zu untermauern. Allerdings gibt der Hersteller lediglich an, dass dafür eine GeForce RTX 4090 Grafikkarte, aber nicht, welche Bildschirmauflösung verwendet wurde.

Quelle: AMD