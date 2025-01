Xiaomi Redmi Note 14: Ab sofort vergünstigt im Early-Bird-Angebot

Xiaomi hat für den dt. Markt bereits seine neuen Smartphones der Reihe Redmi Note 14 vorgestellt. Ab heute sind die mobilen Endgeräte für die Mittelklasse verfügbar. Pünktlich zum Launch hat der Hersteller dann auch eine Early-Bird-Aktion begonnen. Im Rahmen des Deals erhalten Interessierte nicht nur einen temporären Rabatt, sondern können teilweise auch noch zusätzliche Gratis-Dreingaben mitnehmen.

Die neuen Angebote auf die Smartphone-Reihe Redmi Note 14 gelten ab sofort und bis einschließlich 31. Januar 2025 um 23:59 Uhr. Zu finden sind sie direkt bei Mi.com:

Redmi Note 14 Pro+ 5G (12 GB + 512 GB) für 499,90 Euro (30 Euro Rabatt)

Redmi Note 14 Pro 5G (12 GB + 512 GB) für 399,90 Euro (50 Euro Rabatt)

Redmi Note 14 (8 GB + 256 GB) für 199,90 Euro (50 Euro Rabatt)

Beim Kauf einiger Modelle gibt es zudem kostenlos eine Redmi Watch 5, die Redmi Buds 6 oder die Redmi Watch 5 Active dazu:

Die Redmi Watch 5 (109,99 € UVP) gibt es kostenlos beim Kauf eines Redmi Note 14 Pro+ 5G im Bundle dazu.

Die Redmi Buds 6 (44,99 € UVP) gibt es kostenlos beim Kauf eines Redmi Note 14 Pro 5G oder eines Redmi Note 14 Pro im Bundle dazu.

Die Redmi Watch 5 Active (32,99 € UVP) gibt es kostenlos beim Kauf eines Redmi Note 14 5G oder eines Redmi Note 14 im Bundle dazu.

Studenten halten obendrauf noch einen Rabatt in Höhe von 15 %. Zu bedenken ist, dass Xiaomi so natürlich Interessierte zu einem möglichst frühen Kauf verleiten will. Wer abwartet, kann nämlich womöglich noch mehr Geld sparen, da es bei Android-Smartphones klassischerweise schnell zu einem enormen Preisverfall kommt.