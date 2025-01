Redmi Watch 5: Günstige Smartwatch kommt nach Deutschland

Xiaomi hat für Deutschland nicht nur die Smartphone-Reihe der Redmi Note 14 mit gleich fünf Modellen vorgestellt, sondern bringt hierzulande auch noch eine neue Smartwatch auf den Markt. Dabei handelt es sich um die Redmi Watch 5, welche unter anderem mit einem Aluminiumgehäuse und einem eckigen AMOLED-Display punkten soll. Letzteres löst mit 432 x 514 Pixeln auf 2,07 Zoll Diagonale auf – bei 60 Hz Bildwiederholrate. Der Screen wird bis zu 1.500 Nits hell, was der Lesbarkeit bei Sonneneinstrahlung zugutekommen sollte.

Anzeige

Die Redmi Watch 5 misst 47,5 x 41,1 x 11,3 mm bei einem Gewicht von 33,5 g (ohne Armband). Sie ist nach IP54 gegen Staub und Wasser geschützt und bis 5 ATM wasserdicht. Daher kann sie auch zum Schwimmen genutzt werden. Zu den Sensoren zählen ein Pulsmesser, ein Blutsauerstoffsensor, ein Gyroskop, ein Umgebungslichtsensor, ein Beschleunigungssensor und ein elektronischer Kompass. Auch eigenständige Standorterkennung ist an Bord, sodass sie etwa zum Joggen genutzt werden kann, ohne ein Smartphone mitführen zu müssen.

Das Smartphone braucht man aber, will man mit der Redmi Watch 5 Telefonate führen – dafür sind Lautsprecher und Mikrofon integriert. Verbindungen stellt ihr in diesem Fall via Bluetooth 5.4 her. Als Akkulaufzeit stellt Xiaomi bis zu 24 Tage in Aussicht. Verwendbar sind auch über 150 Sportmodi und das Schlaf-Tracking.

Die Redmi Watch 5 wird ab dem 15. Januar 2025 in Deutschland zu haben sein. Die Smartwatch wird 109,99 Euro kosten. Im Handel wird es natürlich wieder auch verschiedenfarbige Ersatzarmbänder geben.