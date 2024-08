Xiaomi Redmi Pad SE 8.7 startet in Deutschland – auch als 4G-Version

Xiaomi bringt sein Tablet Redmi Pad SE 8.7 nach Deutschland. Das mobile Endgerät kommt auch als optionale 4G-Version auf den Markt. Bis auf die 4G-Fähigkeiten sind beide Modelle aber technisch identisch. Beide verwenden somit den MediaTek Helio G85 als SoC und bieten 4 GByte LPDDR4X-RAM plus je nach Auswahl 64 bzw. 128 GByte eMMC-5.1-Speicherplatz.

Das LC-Display der Tablets weist 8,7 Zoll Diagonale auf, löst mit 1.340 x 800 Pixeln auf und erreicht eine Bildwiederholrate von 90 Hz. An der Vorderseite sitzt auch eine Frontkamera mit 5 Megapixeln. Die rückseitige Hauptkamera kommt auf 8 Megapixel. Für den Akku sind 6.650 mAh genannt. Aufgeladen wird dieser per USB-C mit 18 Watt. Auch Stereo-Lautsprecher mit Dolby Atmos sind vorhanden. Das Redmi Pad SE 8.7 (4G) misst dabei 211,8 x 125,48 x 8,8 mm und wiegt ca. 373 g.

Xiaomi weist noch darauf hin, dass die 4G-Version des Tablets zwei SIM-Kartenslots bietet. Zudem ist der Speicherplatz des Redmi Pad SE 8.7 (4G) per microSD um bis zu 2 TByte erweiterbar. Für die Darstellung können Besitzer auch zwischen zwei Lesemodi, “Papier” und “Klassisch”, wählen. Während das Redmi Pad SE 8.7 4G nur in Grau zu haben sein wird, ist die Non-4G-Variante alternativ auch in Sky Blue erhältlich.

Das kostet das Redmi Pad SE 8.7 (4G):