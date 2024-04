Redmi Pad Pro: Günstiges Einstiegs-Tablet mit dem Snapdragon 7s Gen 2

Xiaomi hat ein neues Tablet vorgestellt: das Einstiegs- bzw. Mittelklasse-Modell Redmi Pad Pro. Zunächst wurde es nur für den chinesischen Markt bestätigt, könnte aber natürlich auch in Europa bzw. Deutschland nachgereicht werden. Zu den technischen Daten zählen der Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 als SoC, 6 bzw. 8 GByte RAM und 128 bzw. 256 GByte Speicherplatz.

Integriert ist auch ein LC-Display mit 12,1 Zoll Diagonale und einer Auflösung von 2.560 x 1.600 Pixeln sowie 120 Hz Bildwiederholrate. Dem Akku schreibt der Hersteller 10.000 mAh und 33-Watt-Aufladung zu. Das Redmi Pad Pro bringt außerdem Quad-Speaker mit Dolby Atmos mit. Audio-Fans dürfte auch freuen, dass der Port für 3,5-mm-Klinke erhalten geblieben ist. Sowohl vorne als auch hinten sind Kameras mit 8 Megapixeln verbaut.

Optional sind für das Redmi Pad Pro sowohl ein Touchpen als auch eine Tastatur-Hülle erhältlich. Als Betriebssystem dient ab Werk Android 14 mit HyperOS als Oberfläche. Es gibt von dem Tablet zusätzlich auch eine Harry Potter Special Edition, der eine Hülle aus Leder, ein Stylus und spezielles Merchandise beiliegen.

Das Redmi Pad Pro wechselt in China mit 6 / 128 GByte für umgerechnet ca. 193 Euro den Besitzer. Wer auf 8 / 256 GByte aufstockt, soll 232 Euro zahlen. Die Harry Potter Edition mit 8 / 256 GByte kostet dann 295 Euro. Es bleibt abzuwarten, ob das Tablet auch in Deutschland auf den Markt kommt.

Quelle: Redmi (China)