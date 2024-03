Redmi A3: Neues Einstiegs-Smartphone von Xiaomi

Xiaomi bringt mit dem Redmi A3 ein neues Einstiegs-Smartphone in Deutschland auf den Markt. Das mobile Endgerät erscheint in zwei Ausführungen. Einmal gibt es das Redmi A3 mit 3 GByte LPDDR4X-RAM und 64 GByte Speicherplatz zum Preis von 119,90 Euro. Alternativ zahlt man 139,90 Euro und erhält dafür die Version mit 4 GByte RAM und 128 GByte Speicherplatz. So oder so steckt als SoC der MediaTek Helio G36 im Inneren.

Anzeige

Dabei besteht die Wahl aus den Farben Schwarz, Grün und Blau. Auf Xiaomis Website gibt es außerdem noch einen nutzbaren Gutschein, der den Preis beider Modellvarianten um 5 Euro reduzieren kann. Zu den restlichen, technischen Daten zählt ein LC-Display mit 6,71 Zoll Diagonale und 1.650 x 720 Pixeln als Auflösung. Als Bildwiederholrate nutzt man 90 Hz. Bis zu 500 Nits kann der Screen hell werden. Das Redmi A3 implementiert eine Frontkamera mit 5 und eine Hauptkamera mit 8 Megapixeln plus Tiefensensor.

Ansonsten misst das Redmi A3 168,4 x 75,3 x 8,3 mm und wiegt 193 g. Für den Akku sind 5.000 mAh mit 10-Watt-Aufladung per USB-C zu nennen. Auch ein Fingerabdruckscanner, an der Seite, ist vorhanden. Als Schnittstellen nennt Xiaomi wiederum Dual-SIM, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, UKW-Radio, 4G LTE, 3,5-mm-Audio, GPS, USB-C und microSD. Somit kann der ab Werk verfügbare Speicher erweitert werden.

Das Redmi A3 kommt mit dem aktuellen Android 14 in den Handel. Xiaomi garantiert drei Jahre Sicherheits-Updates und zwei große Android-Betriebssystem-Updates.

Quelle: Xiaomi