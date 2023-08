Redmi K60 Ultra: Smartphone mit satten 24 GByte RAM vorgestellt

Xiaomi hat mit dem Redmi K60 Ultra ein neues Smartphone vorgestellt, das als eines der ersten Geräte mit dem neuen 24 GByte LPDDR5X-RAM von SK hynix ausgestattet sein wird. Allerdings gibt es das Smartphone natürlich in unterschiedlichen Ausstattungen. Es sind ebenfalls bis zu 1 TByte UFS-4.0-Speicherplatz an Bord. Als Chip dient in diesem Fall der MediaTek Dimensity 9200+.

Dann wäre da noch der verbaute OLED-Bildschirm, der auf 6,67 Zoll Diagonale kommt, mit 2.712 x 1.220 Pixeln auflöst und dynamische 144 Hz als Bildwiederholrate anlegt. Das Redmi K60 Ultra verfügt über einen Akku mit 5.000 mAh, der mit 120 Watt aufgeladen werden kann. Das Smartphone ist nach IP68 gegen Staub und Wasser geschützt. Auch an Bord ist hier natürlich eine Frontkamera mit 16 Megapixeln.

Die Hauptkamera des Redmi K60 Ultra steht bei 50 (Weitwinkel, OIS) + 8 (Ultra-Weitwinkel) + 2 (Tiefensensor) Megapixeln. Auch das ist also eine ordentliche Ausstattung. Zu den Schnittstellen zählt zudem das moderne Bluetooth 5.3. Ab Werk installiert Redmi Android 13 mit MIUI 14 als Betriebssystem.

In China kostet das neue Redmi K60 Ultra 328 Euro für die Variante mit 12 GByte RAM und 256 GByte Speicherplatz, welche den Einstieg markiert. Für das Modell mit der maximalen Ausstattung von 24 GByte RAM und 1 TByte Speicherplatz fallen dann umgerechnet 455 Euro an. Bei uns wird das Smartphone leider in dieser Form nicht auf den Markt kommen. Denkbar ist aber, dass Xiaomi es später als Xiaomi 13T oder Xiaomi 13T nach Europa hievt.

