Redmi Note 12 Turbo: Mittelklasse-Smartphone mit dem Snapdragon 7+ Gen 2

Die Xiaomi-Marke Redmi hat ein neues Smartphone für den chinesischen Markt angekündigt: das Redmi Note 12 Turbo mit dem Qualcomm Snapdragon 7+ Gen2. Integriert sind auch bis zu 16 GByte LPDDR5-RAM und bis zu 1 TByte UFS-3.1-Speicherplatz. Damit steht das mobile Endgerät in diesem Bezug zwischen Mittel- und Oberklasse.

Anzeige

Zur weiteren Ausstattung zählt auch ein OLED-Bildschirm mit 6,67 Zoll Diagonale, FHD+ als Auflösung, 120 Hz Bildwiederholrate und einer Frontkamera mit 16 Megapixeln in einem mittigen Punch-Hole. An der Rückseite befinden sich drei Kameralinsen: 64 (Weitwinkel) + 8 (Ultra-Weitwinkel) + 2 (Makro) Megapixel. Für den Akku nennt Redmi 5.000 mAh mit 67-Watt-Schnellladung. Ab Werk dient Android 13 mit MIUI 14 als Oberfläche.

Zu den Schnittstellen zählen unter anderem Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6, ein klassischer Kopfhöreranschluss, USB-C, GPS und Infrarot. Es erscheint in China zudem in Kooperation mit Warner Bros. sogar eine limitierte Harry Potter Edition im speziellen Design. Der Verkauf des neuen Redmi Note 12 Turbo beginnt am 31. März 2023.

Das Redmi Note 12 Turbo wird in den Farben Schwarz, Blau und Silber zu haben sein. Preislich liegt man für 8 / 256 GByte bei umgerechnet ca. 268 Euro. Wer auf 12 / 267 GByte setzen will, zahlt 282 Euro. Bei der Auswahl von 12 / 512 GByte sind es dann 309 Euro. Für die Maximalausstattung mit 16 GByte RAM und 1 TByte sind es schließlich 349 Euro.

Das erwähnte Redmi Note 12 Turbo Harry Potter Edition kommt mit 12 GByte RAM und 256 GByte Speicherplatz und kostet wiederum umgerechnet etwa 322 Euro. Ob und wann das Redmi Note 12 Turbo international erscheinen könnte, ist offen.

Quelle: Xiaomi (China)