OnePlus Ace 2 Pro: Das nächste Smartphone mit 24 GByte RAM

Eine Zeit lang versuchten sich die Hersteller bei den Kamerasensoren ihrer Smartphones mit immer höheren Megapixel-Angaben zu überbieten. Jetzt geht man da offenbar zum RAM über. Denn nicht nur das in der letzten Woche vorgestellte Redmi K60 Ultra wartet mit bis zu 24 GByte LPDDR5X-RAM auf. Dies gilt auch für das heute präsentierte OnePlus Ace 2 Pro. Auch dieses mobile Endgerät setzt auf den neuen Arbeitsspeicher von SK hynix mit erhöhter Kapazität.

Als SoC des OnePlus Ace 2 Pro dient der Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Ebenfalls sind bis zu 1 TByte UFS-4.0-Speicherplatz an Bord. Beachtenswert ist auch der Akku mit 5.000 mAh, der sich mit 150 Watt flott aufladen lassen wird. Für dauerhafte Leistung sorgt auch eine neue Vapor-Chamber-Kühllösung.

Dann wäre da das Display des OnePlus Ace 2 Pro, das auf ein AMOLED-Panel mit 6,74 Zoll Diagonale setzt. Die Auflösung steht bei 2.772 x 1.240 Pixeln. Als Bildwiederholrate sind 120 Hz angegeben. Die maximale Helligkeit ist mit 1.600 Nits ebenfalls hoch. Zudem reklamiert man für das Gerät eine Abdeckung der Farbräume DCI-P3 und sRGB von 100 %.

Als Betriebssystem des OnePlus Ace 2 Pro dient Android 13 mit Color OS 3.1 als Oberfläche. Was die Kameras betrifft, so sticht das Smartphone hingegen nicht wirklich aus der Masse heraus. Die Frontkamera sitzt in einem mittigen Punch-Hole und löst mit 16 Megapixeln auf. Rückseitig sitzt eine Triple-Cam mit 50 (Weitwinkel, OIS) + 8 (Ultra-Weitwinkel) + 2 (Makro) Megapixeln. Zu den Schnittstellen zählen wiederum 5G / 4G LTE, Dual-SIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, GPS, NFC und USB-C.

Das OnePlus Ace 2 Pro misst 163,1 x 74,2 x 8,98 mm bei einem Gewicht von 210 g. Es sind auch Stereo-Lautsprecher mit Dolby Atmos an Bord. In den Handel kommt das Gerät in China in den Farben Grün und Grau. Die Preise beginnen bei 375 Euro für die Variante mit 12 / 256 GByte über 425 Euro für die Version mit 16 / 512 GByte bis hin zu 500 Euro für das OnePlus Ace 2 Pro mit 24 GByte RAM und 1 TByte Speicherplatz.

In Deutschland wird das OnePlus Ace 2 Pro nicht auf den Markt kommen, da der Hersteller bei uns aktuell faktisch keine Produkte mehr anbietet.

Quelle: OnePlus (China)