Redmi K70E vorgestellt: Erscheint international wohl als Poco X6 Pro

Xiaomi hat für den chinesischen Markt das neue Mittelklasse-Smartphone Redmi K70E vorgestellt. Als SoC dient hier der MediaTek Dimensity 8300. An sich wäre das mobile Endgerät vielleicht gar nicht so Aufsehen erregend, gäbe es nicht schon Hinweise auf eine baldige internationale Veröffentlichung. Denn die Modellnummer des Geräts wurde in Indien und Thailand bereits mit dem kommenden Poco X6 Pro in Verbindung gebracht. Letzteres soll also offenbar die internationale Version des Redmi K70E werden.

Dieser Umstand wäre grundsätzlich nicht neu. Xiaomi hat in der Vergangenheit schon des Öfteren Smartphones der Marke Redmi weltweit dann als Poco-Modelle vertrieben. Insofern sind wir auf eine europäische Veröffentlichung gespannt. Zur weiteren Ausstattung des Redmi K70E zählt etwa ein OLED-Display mit 6,67 Zoll Diagonale, 2.712 x 1.220 Pixeln als Auflösung und 120 Hz Bildwiederholrate. Für die Touch-Abtastrate nennt Xiaomi 480 Hz. Eine angenehme Darstellung will man dank PWM-Dimming mit 1.920 Hz erzielen. Das Display ist auch für HDR10+ und Dolby Vision gerüstet.

Der Akku des Redmi K70E kommt auf 5.500 mAh und kann mit 90 Watt per USB-C geladen werden. Die beiden zusätzlichen Chips P2 und G1 sollen die Energieverwaltung optimieren und so die Lebensdauer verlängern. Die Frontkamera sitzt im Übrigen in einem Punch-Hole und weist 16 Megapixel auf. Die rückseitige Hauptkamera bietet 64 (Weitwinkel, OIS) + 8 (Ultra-Weitwinkel) + 2 (Makro) Megapixel.

Das Redmi K70E kostet in China umgerechnet 258 Euro mit 12 GByte LPDDR5X-RAM und 256 GByte UFS-4.0-Speicherplatz. Wer auf 512 GByte Kapazität aufstockt, soll 284 Euro zahlen. Die maximale Ausführung mit 16 GByte RAM und 1 TByte Speicherplatz kostet dann 335 Euro.

Quelle: Xiaomi (China)