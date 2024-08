Sony PlayStation 5 Pro: Das offene Geheimnis der gamescom 2024?

Die Sony PlayStation 5 Pro könnte noch 2024 auf den Markt kommen. Wie 2016 bereitd die PS4 Pro, so soll auch die PS5 Pro gegenüber dem Standardmodell die Leistung deutlich erhöhen. Gleichzeitig wird natürlich auch der Preis nach oben klettern. Auf der gamescom 2024 in Köln soll die Spielekonsole einem offenen Geheimnis entsprochen haben. Entwickler hätten sich untereinander also bereits eifrig über die Konsole ausgetauscht. Auch gegenüber der Presse haben sich wohl einige Developer verplappert.

Denn: Sony selbst hat die Veröffentlichung der PlayStation 5 Pro bislang nicht bestätigt und zu dieser Konsole geflissentlich geschwiegen. Entwickler sollen aber in Interviews mehrfach versehentlich offen über die PS5 Pro gesprochen haben. Etwa erwähnten sie, dass die Unreal Engine 5 deutlich besser auf dem Pro-Modell laufe. Es bleibt aber die Frage, wann Sony sich ein Herz fassen und die Konsole ankündigen könnte.

Die Gerüchteküche schreibt der PlayStation 5 Pro bis zu 45 % mehr Leistung zu – beim Ray-Tracing solle es sogar die bis zu dreifache Leistung sein. Ebenfalls setze Sony auf eine neue Upscaling-Technologie als proprietäre Alternative zu AMDs FSR und Nvidias DLSS sowie Intels Xe Super Sampling. Im Falle von Sony soll sich die Technik PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) nennen.

Wir sind sehr gespannt und hoffen darauf, dass Sony die PS5 Pro vielleicht schon im September 2024 ankündigen könnte.

Quelle: WCCFTech