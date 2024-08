Zotac Zone: PC-Gaming-Handheld auf der gamescom 2024 vorgestellt

Zotac ist einer von vielen PC-Herstellern wie Asus und MSI, die ein eigenes PC-Gaming-Handheld auf den Markt bringen. Während Asus mit dem ROG Ally recht erfolgreich ist, gelingt es sonst aber bislang keinem Player nennenswert am Erfolg des Steam Decks zu kratzen. Zotac will dies jedenfalls mit dem Zotac Zone versuchen. Als Basis dient dabei ein AMD Ryzen 7 8840U auf Basis von Zen 4. Als GPU fungiert die AMD Radeon 780M.

Dazu gesellen sich 16 GByte LPDDR5X-RAM und 512 GByte SSD-Speicherplatz. Das AMOLED-Display des Zotac Zone löst mit 1.920 x 1.080 Pixeln auf und kommt auf eine Bildwiederholrate von 120 Hz. Als maximale Helligkeit nennt der Hersteller 800 Nits. Dabei wiegt das Gerät ca. 692 g und misst 310 x 135 x 40 mm. Für den Akku nennt der Hersteller 48,5 Wattstunden. Dabei setzt man, wie auch das Gros der Konkurrenz auf Hall-Effekt-Sticks und -Trigger, einen Fingerabdruckscanner im Powerbutton und auch einen microSD-Kartenslot zur Erweiterung des Speicherplatzes.

Was die weiteren Schnittstellen betrifft, so sind zweimal USB4, 3,5-mm-Audio, Wi-Fi 6E und Blueooth 5.2 zu nennen. Es ist sogar eine Frontkamera mit 1 Megapixel an Bord. Stereo-Lautsprecher helfen beim Klang auf. Aufgeladen wird mit einem beiliegenden Ladegerät mit 65 Watt via USB-C. Als optionales Zubehör bietet Zotac auch eine Docking-Station an, die nicht nur der Aufladung dient, sondern auch zusätzliche Schnittstellen mitbringt – Ethernet., HDMI und USB. 3.0. Im Dock lässt sich auch eine zusätzliche SSD verbauen. Über das Dock kann der Zotac Zone auch an Monitoren oder Smart-TVs angeschlossen werden. Das Konzept erinnert an die Nintendo Switch.

In Deutschland kostet der Zotac Zone 849 Euro. Vorbestellungen sind in Kürze bei z. B. Alternate und Caseking möglich. Das optionale Dock namens Zotac Gaming Docking Station kostet 79 Euro. Ein zweites Zubehörpaket mit Tasche wird 29 Euro kosten. Im direkten Vergleich mit dem Asus ROG Ally X, das 899 Euro kostet, aber in Sachen RAM und Speicherplatz überlegen ist, wirkt der Preis des Zotac Zone etwas hoch gegriffen.

Quelle: Zotac