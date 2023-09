Lenovo Legion Go vorgestellt: PC-Gaming-Handheld für 799 Euro

Aktuell sind PC-Gaming-Handhelds schwer in Mode. Beispielsweise hat das auch Asus mit dem ROG Ally da ein Modell veröffentlicht. Pionier war sicherlich das Valve Steam Deck. Ein weiterer Vertreter wäre Ayaneo. Das Unternehmen hat bereits einige Boliden am Markt und will bald mit dem Kun nachlegen. Doch auch Lenovo hat mittlerweile im Rahmen der IFA 2023 ein Modell vorgestellt: das Legion Go, welches ab 799 erhältlich sein wird.

Das Lenovo Legion Go verwendet ein LC-Display mit IPS Panel, 8,8 Zoll Diagonale, QHD+ als Auflösung (2.560 x 1.600 Pixel) und einer Bildwiederholrate von 144 Hz. Als SoC dient der AMD Ryzen Z1 (Extreme). Das Betriebssystem ist Windows 11. Je nach gewählter Ausstattung sind bis zu 16 GByte LPDDR5X-RAM mit 7.500 MHz Takt und 1 TByte SSD-Speicherplatz (PCIe Gen4) an Bord. Letzterer lässt sich via microSD um bis zu 2 TByte erweitern. Für den Akku nennt Lenovo 49,2 Wh. Per Schnellladung soll er in einer halben Stunde schon wieder auf 70 % aufgeladen sein. Es lässt sich aber auch ein Bypass-Modus nutzen: Dann spielt man am Legion Go mit Netzstrom, ohne den Akku zu belasten.

Wie das Bild zeigt, sind die Controller-Teile des Lenovo Legion Go abnehmbar, ganz ähnlich wie bei der Nintendo Switch. Anders als bei der Nintendo-Konsole kommen jedoch Hall-Effekt-Joysticks zum Einsatz. Auch ein Trackpad, ein D-Pad, ein abgewinkeltes Mausrad und insgesamt 10 zuweisbare Schultertasten, Auslöser und Grifftasten sind vorhanden. Auf der Einschalttaste gibt es eine RGB-Beleuchtung, welche die Farbe wechselt und den gewählten Lüftungsmodus anzeigt. Die anpassbaren RGB-Ringe um die Joysticks fungieren wiederum parallel als Benachrichtigungssystem für die Controller-Kopplung.

Das Lenovo Legion Go bietet zwei USB-Type-C-Anschlüsse, Wi-Fi 6E sowie Bluetooth 5.2. Spiele können auch über den Legion Game Store erworben werden. Käufer des Handhelds erhalten auch drei Monate den Xbox Game Pass Ultimate als Bonus.

Obendrein bringt Lenovo noch die Lenovo Legion Glasses auf den Markt. Die AR-Brille ist nicht nur verwendbar an der Legion Go, sondern auch an den meisten Windows-, Android- und macOS-Geräten mit USB-C. Die Legion Glasses nutzen laut Lenovo moderne Micro-OLED-Displays. Für jedes Auge wird 1080p als Auflösung angelegt.

