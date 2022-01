Valve Steam Deck: Offizieller Start des portablen PC-Handhelds am 25.02.2022

Valve hat bestätigt, dass das hauseigene Steam Deck, eine Mischung aus portablem PC und Handheld-Spielekonsole, am 25. Februar 2022 offiziell erscheint. Dann werde man den ersten Schwung E-Mails zur Bestellung des Decks an Kunden mit gültiger Reservierung versenden. Jene werden dann 72 Stunden, nach Erhalt der Nachricht, Zeit haben, um ihre Bestellung abzuschließen. Die ersten Steam Decks gehen dann bereits ab dem 28. Februar 2022 in den Versand.

Kunden, die in ihrer Frist keine Bestellung abgeben, geben quasi ihren Slot an den nächsten Kunden in der Warteschlange frei. Die neuen E-Mails zur Bestellung versendet Valve anschließend im Wochentakt. Außerdem werde man in Kürze auch Testgeräte an die Presse senden. Die ersten Tests zum Endgerät dürfen dann auch ab dem 25. Februar 2022 online gehen. Schon vorher dürfen aber Previews und erste Eindrücke veröffentlicht werden. Interessierte werden da also sicherlich bald Berichte vorfinden, welche die Kaufentscheidung möglicherweise erleichtern.

Hier einige zusätzliche Details für die Neugierigen:

Einladungen werden am 25. Februar kurz nach 19:00 Uhr MEZ versendet.

E-Mail-Einladungen zur Bestellung werden in derselben Reihenfolge versendet, in der Reservierungen vorgenommen wurden.

Kunden können nur das ursprünglich reservierte Steam-Deck-Modell bestellen.

Die Reservierungsgebühr wird dem Endpreis des Steam Deck angerechnet. Versandkosten sind mit inbegriffen.

Quelle: Valve