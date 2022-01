Huawei P50 Pro sowie Huawei P50 Pocket für Deutschland vorgestellt

Huawei hat diese Woche offiziell bestätigt, dass das P50 Pro sowie das P50 Pocket in Deutschland starten. Der Wermutstropfen direkt zum Anfang: Beide Smartphones müssen ohne die Google-Dienste und den Play Store auskommen. Das liegt an den anhaltenden US-Sanktionen gegen das chinesische Unternehmen. Daran liegt auch, dass die Geräte auf 5G-Unterstützung verzichten und nur 4G LTE bieten.

Das Huawei P50 Pro nutzt dabei den Qualcomm Snapdragon 888 – als beschriebene 4G-Version. Es nutzt ein OLED-Display mit integriertem Fingerabdruckscanner, 6,6 Zoll Diagonale, 120 Hz Bildwiederholrate und einer Auflösung von 2.700 x 1.228 Pixeln bei einer Touch-Abtastrate von 300 Hz. Als Maße sind 158,8 x 72,8 x 8,5 mm genannt. Das Huawei P50 Pro nutzt zudem eine Hauptkamera mit Leica-Branding und 50 Megapixeln und OIS, eine Telephoto-Linse mit 64 Megapixeln (ebenfalls mit OIS) für 3,5-fachen optischen Zoom, einen ToF-Sensor mit 40 Megapixeln und eine Ultra-Weitwinkel-Linse mit 13 Megapixeln.

Die Frontkamera kommt auf 13 Megapixel. Der Akku wartet mit 4.360 mAh auf und lässt sich kabellos mit 50 Watt und kabelgebunden mit 66 Watt laden. Ebenfalls sind noch 8 GByte RAM und 256 GByte Speicherplatz zu erwähnen. Letzteren können Käufer via NM-Card erweitern. Das P50 Pro ist nach IP68 geschützt. Es sind Stereo-Lautsprecher und auch ein Klinkenanschluss an Bord.

Huawei hat mit dem Foldable P50 Pocket außerdem ein neues Smartphone im Klapphandy-Design für Deutschland in petto. Es erscheint auch hierzulande eine P50 Pocket Premium Edition. Letztere stockt den RAM von 8 auf 12 GByte auf und erweitert parallel den Speicherplatz von 256 auf 512 GByte. Zudem erscheint die Premium Edition in der Farbe Gold, hebt sich also auch im Design etwas ab. Die restliche Technik ist jedoch identisch.

Als Prozessor kommt auch hier der Qualcomm Snapdragon 888 4G zum Einsatz. Dafür sind gleich zwei OLED-Bildschirme verbaut. Der an der Außenseite arbeitet mit geringer Auflösung und Diagonale. Er ist eher für Widgets und z. B. die Anzeige der Uhrzeit gedacht. Der innere Screen kommt dafür ausgeklappt auf satte 6,9 Zoll Diagonale. Das Huawei P50 Pocket nutzt eine Triple-Hauptkamera, deren dritte Spektrum-Linse die Farbdarstellung verbessern soll. Die anderen beiden Sensoren halten für Weitwinkel- und Ultra-Weitwinkel-Fotos her. Zusammengeklappt ist das P50 Pocket 15,2 mm dick. Entfaltet sind es nur noch 7,2 mm. Als Gewicht nennt Huawei 190 Gramm.

Huawei P50 Pocket – Technische Daten

Display (Hauptbildschirm): 6,9 Zoll, OLED, 120 Hz, FHD+ (2.790 x 1.188 Pixel), 300 Hz Touch-Abtastrate, PWM-Dimming mit 1.440 Hz

Display (Cover-Screen): 1,04 Zoll, 60 Hz, 340 x 340 Pixel, 120 Hz Touch-Abtrastrate

SoC: Qualcomm Snapdragon 888 4G

GPU: Adreno 660

Betriebssystem: EMUI 12

RAM und Speicherplatz: 8 + 256 GByte (Pocket) bzw. 12 + 512 GByte (Pocket Premium Edition)

Triple-Hauptkamera: 40 (Weitwinkel) + 13 (Ultra-Weitwinkel) + 32 (Ultra-Spektrum-Kamera)

Frontkamera: 10,7 Megapixel

Akku: 4.000 mAh (Schnellladung mit 40 Watt)

Schnittstellen: 4G LTE (mit Band 20), Dual-SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB-C (2.0), NFC, GPS, Fingerabdruckscanner

Lieferumfang: Smartphone, Kurzanleitung, SIM-Nadel, Garantiekarte, Premium-Edition-Karte (nur Pocket P50 Pocket Premium)

Die Preise der drei neuen Smartphones fallen wie folgt aus:

Huawei P50 Pro in den Farben Cocoa Gold / Golden Black – 1.199 Euro

Huawei P50 Pocket White – 1.299 Euro

Huawei P50 Pocket Premium Gold – 1.599 Euro

Wer eines der Smartphones bis zum 13. Februar 2022 vorbestellt, der erhält die Huawei FreeBuds Pro in der Farbe Silver Grey als Dreingabe dazu.

Quelle: Pressemitteilung