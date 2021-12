Huawei P50 Pocket: Ein neues Foldable im Klapphandy-Design

Huawei hat mit dem Foldable P50 Pocket ein neues Smartphone im Klapphandy-Design vorgestellt. Allerdings sprach man zunächst nur über den Launch in China. Dort erscheint auch eine P50 Pocket Premium Edition. Letztere stockt den RAM von 8 auf 12 GByte auf und erweitert parallel den Speicherplatz von 256 auf 512 GByte. Zudem erscheint die Premium Edition in der Farbe Gold, hebt sich also auch im Design etwas ab. Die restliche Technik ist jedoch identisch.

Als Prozessor kommt der Qualcomm Snapdragon 888 4G zum Einsatz. Auf 5G verzichtet Huawei somit. Dafür sind gleich zwei OLED-Bildschirme verbaut. Der an der Außenseite arbeitet mit geringer Auflösung und Diagonale. Er ist eher für Widgets und z. B. die Anzeige der Uhrzeit gedacht. Der innere Screen kommt dafür ausgeklappt auf satte 6,9 Zoll Diagonale.

Das Huawei P50 Pocket nutzt eine Triple-Hauptkamera, deren dritte Spektrum-Linse die Farbdarstellung verbessern soll. Die anderen beiden Sensoren halten für Weitwinkel- und Ultra-Weitwinkel-Fotos her. Zusammengeklappt ist das P50 Pocket 15,2 mm dick. Entfaltet sind es nur noch 7,2 mm. Als Gewicht nennt Huawei uns 190 Gramm.

In China startet der Verkauf des P50 Pocket in den Farben Schwarz und Weiß heute zum Preis von umgerechnet 1.255 Euro. Das Huawei P50 Pocket Premium in der Farbe Gold mit erhöhtem RAM und Speicherplatz kostet ca. 1.523 Euro. Ob und wann das Foldable auch Europa erreichen könnte, ist derzeit offen. Unten findet ihr die weiteren, technischen Daten.

Huawei P50 Pocket – Technische Daten

Display (Hauptbildschirm): 6,9 Zoll, OLED, 120 Hz, FHD+ (2.790 x 1.188 Pixel), 300 Hz Touch-Abtastrate, PWM-Dimming mit 1.440 Hz

Display (Cover-Screen): 1,04 Zoll, 60 Hz, 340 x 340 Pixel, 120 Hz Touch-Abtrastrate

SoC: Qualcomm Snapdragon 888 4G

GPU: Adreno 660

Betriebssystem: EMUI 12

RAM und Speicherplatz: 8 + 256 GByte (Pocket) bzw. 12 + 512 GByte (Pocket Premium Edition)

Triple-Hauptkamera: 40 (Weitwinkel) + 13 (Ultra-Weitwinkel) + 32 (Ultra-Spekrum-Kamera)

Frontkamera: 10,7 Megapixel

Akku: 4.000 mAh (Schnellladung mit 40 Watt)

Schnittstellen: 4G LTE (mit Band 20), Dual-SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB-C (2.0), NFC, GPS, Fingerabdruckscanner

Lieferumfang: Smartphone, Kurzanleitung, SIM-Nadel, Garantiekarte, Premium-Edition-Karte (nur Pocket P50 Pocket Premium)

Quelle: Huawei