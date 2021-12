HDR10+ Gaming ab 2022 für Gaming-Monitore und GPUs von Nvidia

Samsung hatte bereits Ende Oktober 2021 HDR10+ Gaming vorgestellt. Das Format konkurriert direkt mit Dolby Vision Gaming, wie es aktuell die Xbox Series X|S unterstützen. Die Südkoreaner haben dabei klargestellt, dass sowohl Gaming-Monitore aus dem eigenen Hause als auch ausgewählte Fernsehgeräte des Jahres 2022 HDR10+ Gaming unterstützen werden. Als Beispiele nennt man die kommenden Neo QLED Q70 des Jahres 2022. Zu einem Update für bereits verkaufte TV-Geräte mit HDR10+ äußerte sich der Hersteller aber leider nicht.

Außerdem, werden die Nvidia GeForce RTX 30, RTX 20 und RTX 16 im nächsten Jahr mit einem Treiber-Update versorgt. Auch sie werden dann für HDR10+ Gaming gerüstet sein. Zu einem Termin schwieg man aber auch in diesem Fall noch. Dafür eröffnete man, dass als erste Spiele „Redout 2“ von Saber Interactive sowie „Happy Trails and the Kidnapped Princess“ von Game Mechanic Studios HDR10+ Gaming unterstützen werden.

Hingegen ist nicht damit zu rechnen, dass die Sony PlayStation 5 oder die Microsoft Xbox Series X|S auf HDR10+ Gaming zurückgreifen werden. Wie eingangs erwähnt, kooperiert Microsoft da ja mit dem Rivalen Dolby. Sony wiederum hielt sich bisher auch im TV-Segment von HDR10+ fern. Das lässt im Umkehrschluss wahrscheinlich werden, dass HDR10+ Gaming eher eine Nische belegen dürfte.

Hinzu kommt, dass es ohnehin mit HGiG eine gute Lösung gibt, um die HDR-Wiedergabe in Spielen zu optimieren. Dynamisches HDR, wie es HDR10+ und Dolby Vision bieten, hat also einen geringeren Einfluss als bei Videoinhalten.

Quelle: Samsung