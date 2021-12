Samsung bringt performante SSDs mit PCIe 5.0 für Geschäftskunden

Samsung hat neue SSDs mit PCI-Express 5.0 angekündigt. Sie richten sich allerdings nicht an Privatkunden, sondern sollen in Enterprise-Servern ihren Dienst verrichten. Laut dem Hersteller werden sie fast doppelt so schnell Daten transferieren, wie die Vorgängergeneration und gleichzeitig bis zu 30 % weniger Strom benötigen. Das solle die Betriebskosten von Servern erheblich senken. Die neuen SSDs laufen unter der Modellbezeichnung PM1743 und integrieren Samsungs V-NAND der sechsten Generation.

Samsung arbeite laut eigenen Aussagen im Hintergrund auch schon an Produkten auf Basis von PCIe 6.0, um eine Stellung als führender SSD-Anbieter für Geschäftskunden zu sichern. An den Tests der neuen PM1743 habe Intel mitgearbeitet. Gemeinsam habe man die technischen Herausforderungen in dieser frühen Implementierungsphase von PCIe 5.0 meistern können. Die neuen NVMe-SSDs sollen vor allem in den Bereichen KI und Machine Learning sowie High-Performance-Datenbanken enorme Vorteile bieten.

PCIe 5.0 erlaubt eine Bandbreite von 32 Gigatranfers pro Sekunde (GT/s)- Samsung verwendet dabei einen proprietären Controller, um den neuen Standard zu unterstützen. Es seien dadurch mit den PM1743 sequenzielle Lesegeschwindigkeiten von 13.000 MB/s möglich. Die Random-Read-Geschwindigkeiten stehen bei 2.500K Input-/Output-Operationen pro Sekunde (IOPS). Die Schreibgeschwindigkeiten stehen bei 6.600 MB/s für sequenzielles Schreiben und 250K IOPS.

Zudem seien die SSDs eben deutlich effizienter als Vorgängermodelle. Es wird unterschiedliche Kapazitäten geben – von 1,92 TByte bis hin zu 15,35 TByte. Samsung will die Laufwerke sowohl im Formfaktor 2,5 Zoll als auch 3 Zoll EDSFF (E3.S) offerieren. Zudem sollen die neuen PM1743 die ersten PCIe-5.0-SSDs mit Dual-Port-Unterstützung sein. Um die Sicherheit zu garantieren, implementiert man einen eigenen Sicherheits-Chip und Root of Trust (RoT). Auch Secure Boot in Server-Systemen wird unterstützt.

Samsung liefert erste Muster der PM1743 bereits an Chipset- und Server-Hersteller, damit gemeinsam Systeme entwickelt werden können. Der Verkauf des Enterprise-SSDs wird im ersten Quartal 2022 starten.

Quelle: Samsung