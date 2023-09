Huawei Mate X5 vorgestellt: Neues Foldable startet in China

Huawei hat für den chinesischen Markt das neue Foldable Mate X5 vorgestellt. Das direkte Vorgängermodell ist das Mate X3, welches auch in Deutschland auf den Markt gekommen ist. Ein potenzielles Mate X4 hat man damit schlichtweg übersprungen. Das neue Modell sieht seinem Vorgänger jedoch ziemlich ähnlich und bringt auch in der Technik nur moderate Upgrades mit.

Jedenfalls nutzt das neue Huawei Mate X5 innen einen ausklappbaren LTPO-OLED-Bildschirm mit einer Auflösung von 2.224 x 2.496 Pixeln. Außen sitzt abermals ein LTPO-OLED-Display, jedoch mit kleineren 6,4 Zoll Diagonale und einer Auflösung von 2.504 x 1.080 Pixeln. Beide Screens verwenden adaptive 1 bis 120 Hz Bildwiederholrate, eine Touch-Abtastrate von 300 Hz, PWM-Dimming mit 1440 Hz und Kunlun Glass zum Schutz.

Das Huawei Mate X5 kommt in seiner Ausstattung auf bis zu 16 GByte RAM und bis zu 1 TByte Speicherplatz – erweiterbar via NM-Card. Als SoC ist der selbst entwickelte Kirin 9000s verbaut. In Bezug auf die Kameras bietet das Foldable eine Hauptkamera mit 50 (Weitwinkel) + 13 (Ultra-Weitwinkel) + 12 (Periskop-Telephoto, OIS) Megapixeln. Letztere ist für den fünffachen optischen Zoom bereit. Die Selfie-Kamera erreicht hingegen 8 Megapixel.

Der Akku des Huawei Mate X5 steht bei einer Kapazität von 5.060 mAh und kann kabelgebunden mit 66 und kabellos mit 50 Watt geladen werden. Andere Geräte lassen sich via Wireless Reverse Charging mit 7,5 Watt mit Strom versorgen. Das Foldable ist nach IPX5 gegen Wasser geschützt und kommt in den Farben Phantom Purple, Feather White, Feather Black, Feather Gold und Green Mountain in den Handel – in China bereits ab dem 15.09.2023.

Preise nennt Huawei aktuell noch nicht. Es bleibt abzuwarten, ob das Huawei Mate X5, wie das Vorgängermodell, auch in Deutschland auf den Markt kommt.

Quelle: Huawei (China)