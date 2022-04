Huawei stellt mit dem Mate Xs 2 ein neues Foldable vor

Huawei hat mit dem Mate Xs 2 ein neues Foldable veröffentlicht. Zunächst kommt das mobile Endgerät jedoch nur in China auf den Markt. Es handelt sich um einen direkten Nachfolger für das 2020 erschienene Mate Xs. Dabei konnte man unter anderem das Gewicht von 300 auf 255 Gramm reduzieren. Außerdem soll die zweite Generation robuster sein und einen langlebigeren Faltmechanismus mitbringen. Im Inneren werkelt der Qualcomm Snapdragon 888 4G als SoC. 5G-Unterstützung ist also nicht an Bord, was an den US-Sanktionen gegen Huawei liegen könnte.

Das AMOLED-Display des Mate Xs 2 löst gefaltet mit 2.480 x 1.176 Pixeln auf und kommt dann auf 6,5 Zoll Diagonale. Auseinandergeklappt sind es 2.480 x 2.200 Pixel bei 7,8 Zoll Diagonale. So oder so bietet der Bildschirm 120 Hz Bildwiederholrate und 240 Hz Touch-Abtastrate. Vorne ruht zudem eine Selfie-Webcam mit 10,7 Megapixeln. Die Hauptkamera bietet hingegen 50 (Weitwinkel) + 13 (Ultra-Weitwinkel) + 8 (Telephoto, OIS) Megapixel.

In China kommt das Huawei Mate Xs 2 mit wahlweise 8 GByte RAM und 256 bzw. 512 GByte Speicherplatz oder aber als sogenannte Sammleredition mit 12 GByte RAM und 512 GByte Speicherplatz in den Handel. Da weicht dann auch die Akkukapazität ab, denn während die Sammleredition 4.880 mAh aufweist, sind es beim Standardmodell nur 4.600 mAh. In beiden Fällen kann der Akku mit 66 Watt aufgeladen werden.

Preislich liegt das Huawei Mate Xs 2 mit 8 / 256 GByte bei umgerechnet etwa 1.440 Euro. Die Sammleredition mit 12 / 512 GByte kostet dann 1.870 Euro. Beide Modelle gehen ab dem 6. Mai 2022 in den Verkauf. Farblich besteht die Wahl zwischen Schwarz, Lila und Weiß. Das Smartphone unterstützt dabei auch den Stylus Huawei M-Pen 2s für z. B. handschriftliche Notizen.

Ob und wann das neue Foldable auch in Europa auf den Markt kommen könnte, is derzeit noch vollkommen offen.

Quelle: Huawei (China)