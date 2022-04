PlayStation Plus: Sony blockiert für Bestandskunden Verlängerungen des Abos

Sony blockiert für Bestandskunden aktuell die Verlängerung von Abonnements von PlayStation Plus und PlayStation Now. Letzteres geht bald im Zuge drei neuer Tarifoptionen in PlayStation Plus auf. Wer kein aktives Abonnement nutzt, kann immer noch PS Plus oder PS Now aktivieren. Bestandskunden sind aber weder in Lage, Guthabencodes einzulösen, noch im digitalen PlayStation Store eine Verlängerung zu kaufen.

Beim Versuch erscheint im Warenkorb lediglich ein Hinweis, dass das betreffende Produkt bereits gekauft worden sei und nicht erneut hinzugefügt werden könne. Natürlich sorgte diese Verfahrensweise bei Kunden bereits für Verwirrung. Wie Händler und Sony mitgeteilt haben, sei aber alles in Ordnung und bereits gekaufte Guthabenkarten behalten auch ihre Gültigkeit. Sie werden für Bestandskunden später wieder nutzbar sein – entweder wenn das jeweilige Abonnement abgelaufen sei oder aber das neue PlayStation Plus Ende Juni 2022 aktiviert werde – je nachdem, was im individuellen Fall früher eintrete.

Doch warum geht Sony so vor? Man möchte verhindern, dass sich einige Kunden etliche Abonnements von PS Plus und PS Now für mehrere Jahre kaufen, um anschließend einen günstigen Umstieg zum neuen Tarif PS Plus Premium zu erreichen. Diese sogenannte „Abo-Stacking“ haben bereits einige Gamer ausgenutzt. Nun wurde diese Lücke eben von Sony geschlossen.

