PlayStation 5: Spiele ab sofort auch im Cloud-Gaming mit PlayStation Premium Plus

Cloud-Gaming ist an der Sony PlayStation 5 bereits möglich. Wer PlayStation Plus Premium abonniert hat, kann etwa auf einen festen Spielekatalog zugreifen. Außen vor waren jedoch bisher PS5-Spiele. Das ändert sich jetzt. Ab dem 23. Oktober 2023 können auch Current-Gen-Titel über PlayStation Plus Premium gestreamt werden. Leider funktioniert dies jedoch nur an der PS5 selbst – nicht an PCs oder der PlayStation 4.

Anzeige

Somit lohnt sich das Cloud-Gaming dann in erster Linie, wenn man sich einen Download sparen will – z. B. um ein Spiel erst einmal nur anzutesten. Obendrein wird das Game-Streaming nur mit explizit kompatiblen Titeln möglich sein. Laut Sony werde man da im Verlauf der kommenden Monate jedoch Hunderte von Spielen ins Boot holen. Als Beispiele nennt man “Marvel’s Spider-Man: Miles Morales”, “Horizon Forbidden West”, “Ghost of Tsushima”, “Mortal Kombat 11” und “Saints Row IV”.

Beim Cloud-Gaming an der PlayStation 5 werden Auflösungen von bis zu 2160p (4K Ultra HD) nutzbar sein. Dafür ist dann aber natürlich eine schnelle Internetverbindung die Voraussetzung – mit mindestens 38 Mbit/s. Auch kommt dann zwar der Videostream in 2160p an, die Spiele werden nativ aber größtenteils in niedrigeren Auflösungen berechnet.

Über das Cloud-Gaming sollen sich auch 5.1-, 7.1- und 3D-Sound nutzen lassen. Mittlerweile kann die PlayStation 5 ja auch ein Dolby-Atmos-Signal ausgeben.

Quelle: PlayStation Blog