Sony PlayStation 5: Neue Firmware bringt 3D-Sound an TVs, Soundbars und AVR-Systeme

Sony hat heute für die PlayStation 5 eine brandneue Firmware veröffentlicht. Diese beinhaltet jetzt für alle PS5-Besitzer die Neuerungen aus der letzten Beta. Dazu zählt auch Unterstützung für 3D-Audio an Soundbars, TV-Lautsprechern und AVR-Systemen. Dabei dient weiterhin Tempest 3D Audio als Basis, wird aber in einen Dolby-Atmos-Container gelegt, damit mehr Hardware das Format verarbeiten kann. Obendrein unterstützt die PS5 nach dem Update auch die Erweiterung des Speicherplatzes duch größere SSDs.

So lassen sich inzwischen M.2-SSDs mit bis zu 8 TByte Kapazität einsetzen. Zusätzlich ist die Chance neu, einen zweiten DualSense-Controller parallel zu nutzen, um dem ersten Spieler Hilfestellungen zu geben. So kann z. B. ein Elternteil mit dem zweiten Controller unterstützen, wenn ein Kind in einem Spiel nicht weiterkommt oder Buttons bedienen, mit denen der erste Spieler nicht klarkommt. Des Weiteren rollt Sony Remote Play jetzt auch für Geräte mit Android TV bzw. ab Android TV 12 aus. Im ersten Schritt sind aber leider nur der Google Chromecast mit Google TV (4K-Version) und der Sony Bravia XR A95L verifiziert.

Weitere Verbesserungen betreffen vor allem diverse Social-Funktionen. Erwähnenswert ist aber noch, dass Sony das haptische Feedback des DualSense- bzw. DualSense-Edge-Controllers oder der PS VR2-Sense-Controller nun auch für die Systemoberfläche einbezieht (optional). Last but not least können Spieler die PS5-Signaltöne abschalten, die beim An- und Ausschalten der Konsole bzw. beim Versetzen in den Ruhemodus normalerweise erklingen.

Quelle: PlayStation Blog