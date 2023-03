PlayStation 5: Sony veröffentlicht Firmware 7.0 für die Konsole

Sony hat heute eine neue Firmware für seine Spielekonsole PlayStation 5 veröffentlicht. Das Update auf die Version 7.0 bringt zahlreiche Verbesserungen mit sich. Unter anderem dürften sich Monitor-Besitzer über eine entscheidende Optimierung freuen: VRR funktioniert nun auch mit 1440p-Auflösung. Obendrein ist nun der Discord-Sprachchat an der PS5 möglich. Bestehende Konten lassen sich mit der PS5-Konsole verbinden.

Der Datentransfer von PS4 auf PS5 sowie von PS5 auf PS5 wurde außerdem jetzt leichter und benutzerfreundlicher gestaltet. Dazu gesellen sich Bildschirmfreigaben für Freunde: Bildschirmfreigaben können inzwischen direkt aus dem Profil gesendet oder empfangen werden. Sony nennt zusätzlich als Upgrades Verbesserungen des Screenreaders, Verbesserungen an der Spielbibliothek und das manuelle Hochladen von Aufnahmen in die PlayStation App.

Dazu gesellen sich einige, neue Social-Funktionen wie ein neues Symbol „Spiel beitreten“ in Party-Chats. Auch gibt es die neue Kachel „Freunde, die spielen“. In Spiel-Hubs ist jetzt sichtbar, welche Freunde das Spiel besitzen, wer gerade online ist und wer das Spiel gerade spielt.

Angenehm für PS4-Nutzer, die zur PS5 wechseln: Wer ein PS4-Spiel auf eine PS5 herunterlädt oder installiert, wird eine Benachrichtigung erhalten, insofern PS4-Speicherdaten im PlayStation-Network-Cloud-Speicher verfügbar sind. Dann wird es möglich, jene herunterzuladen. Wird ein PS5-Spiel installiert, das PS4-Speicherdaten nutzen kann (z. B. die PS5-Version eines Spiels, das auch auf PS4 veröffentlicht wurde), wird dieselbe Benachrichtigung angezeigt, wenn das Spiel diese Funktion unterstützt.

Last but not least gibt es auch noch ein frisches, drahtloses Update für die DualSense-Wireless-Controller. Dies scheint in erster Linie Stablitätsverbesserungen zu beinhalten.