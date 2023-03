realme C55: Smartphone mit Konter zu Apples Dynamic Island kommt nach Europa

realme, zugehörig zum BBK-Konzern dem auch OnePlus, Oppo und vivo angehören, hat das neue Einstiegs-Smartphone realme C55 vorgestellt. Zunächst ist es nur in Indonesien zu bekommen. Aber: Der Chef von realme Europa, Francis Wong, hat das mobile Endgerät auch für einen baldigen Launch in Europa bestätigt. Dabei gibt es hier einen besonderen Kniff. Denn beim realme C55 handelt es sich um das erste Modell des Unternehmens, das einen Konter für Apples Dynamic Island auf Lager hat.

Im Falle von realme nennt sich die Funktion zwar “Mini Capsule”, die Anwendung ist aber nahezu identisch. So bildet sich eine Art Pille um das Punch-Hole mit der Frontkamera. Dort können Benachrichtigungen eingeblendet werden, Hinweise zum Akkustand und der Ladegeschwindigkeit aufploppen oder aber gezählte Schritte prangen. Letzteres wird jedoch erst durch ein Update nachgereicht. Dabei kommt als Betriebssystem für das realme C55 Android 13 mit der Oberfläche realme UI 4.0 zum Einsatz.

Sieht man von der Mini Capsule ab, ist das realme C55 ein eher unauffälliges Einstiegs-Smartphone. So dient der MediaTek Helio G88 als SoC. Ihm stehen bis zu 8 GByte RAM und bis zu 256 GByte Speicherplatz zur Seite. Letzterer ist via microSD um 1 TByte erweiterbar. Der Akku mit 5.000 mAh kann mit 33 Watt aufgeladen werden. Wireless Charging gibt es, typisch für die Preisklasse, nicht.

Das LC-Display des realme C55 löst mit 2.400 x 1.080 Pixeln auf, legt 90 Hz Bildwiederholrate an und steht bei 6,72 Zoll Diagonale. Der Fingerabdruckscanner sitzt an der Seite. Mittig befindet sich am oberen Bildschirmrand in einem Punch-Hole die bereits erwähnte Frontkamera mit 8 Megapixeln. An der Rückseite ist wiederum eine Dual-Hauptkamera mit 64 (Weitwinkel) + 2 (Tiefensensor) Megapixeln zu finden.

realme bewirbt das C55 auch mit durch Dirac abgestimmten Lautsprechern sowie dem Beibehalten des Ports für 3,5-mm-Audio. Das Smartphone kommt in den beiden Farben Rainy Night und Sunshower in den Handel. In Indonesien kostet es umgerechnet etwa 150 Euro mit 6 GByte RAM und 128 GByte Speicherplatz. Mit 8 / 256 GByte fallen dann 180 Euro an. Für Europa sind Preis und genaueres Erscheinungsdatum noch offen. Da sollten wir jedoch schon bald mehr erfahren.

Quelle: Francis Wong (Twitter)