realme Note: Weitere Smartphone-Modelle geplant

realme hat bereits seine neue Smartphone-Serie realme Note allgemein vorgestellt. Als konkreteres Modell hatte man das realme Note 1 in Aussicht gestellt. Doch inzwischen ist klar, dass 2024 noch weitere Ableger auf den Markt kommen werden. Einer davon wird das realme Note 50. Allerdings handelt es sich hier um ein absolutes Einstiegsgerät. Das zeigt, dass realme seine eigene Note-Marke anders platzieren will, als es z. B. Samsung früher bei den Galaxy Note tat.

Anzeige

Im Falle von Redmi, einer Marke von Xiaomi, sind die Redmi Note z. B. Mittelklasse-Geräte. Bei realme soll auch das redmi Note 1 in diese Richtung gehen, während das realme Note 50 selbst für die Einstiegsklasse recht unten angesiedelt ist. Offenbar ist für dieses Modell, das zuerst in den Philippinen erscheinen wird, ein Preis von unter 60 Euro anvisiert. Das schlägt sich natürlich auch in den technischen Daten wieder. Etwa soll der leistungsschwache Unisoc T612 als Herzstück dienen. Zur Seite stehen, werden 4 GByte RAM und 64 GByte Speicherplatz.

Auch an Bord sein, wird ein LC-Display mit HD+ als Auflösung und 90 Hz Bildwiederholrate. Viele technische Daten hat dieses Modell dabei mit dem bereits erhältlichen realme C51 gemeinsam. Für den Akku stehen 5.000 mAh im Raum. Als Betriebssystem wird noch Android 13 dienen. Die Hauptkamera des realme Note 50 soll 13 Megapixel bieten und einen Tiefensensor ergänzen. Die Frontkamera steht bei nur 5 Megapixeln.

realme hat das Ziel, 2024 rund 10 Mio. Eineheiten der realme Note zu verkaufen – modellübergreifend. In Deutschland werden die neuen Smartphones des Unternehmens allerdings nicht auf den Markt kommen. Denn hierzulande bietet man, genau wie die Geschwistermarken Oppo, OnePlus und vivo, keine Smartphones mehr an. Das ist das Ergebnis einer rechtlichen Niederlage gegenüber Nokia.

Quelle: realme (X)