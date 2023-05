Oppo Deutschland: Website listet keinerlei Geräte mehr

Oppo und auch die weitere BBK-Marke OnePlus haben vor einiger Zeit vor Gericht eine Niederlage gegen die Finnen von Nokia kassiert. Dadurch dürfen sie aktuell in Deutschland keine mobilen Endgeräte mehr vertreiben. Das könnte bald auch den französischen Markt betreffen. Man munkelt schon seit einiger Zeit, dass Oppo sich bald vollständig aus dem deutschen Markt zurückziehen werde. Jetzt gibt es einen weiteren, sehr deutlichen Hinweis darauf. Der Hersteller hat seine deutsche Website mittlerweile leergeräumt.

Man listet also dort nun gar keine Geräte mehr. Es prangt dort vielmehr nur noch Eigenwerbung für die laufende UEFA-Partnerschaft, das war es aber auch schon. Obendrein weist Oppo darauf hin, wie es mit dem Support für Bestandskunden weitergeht. In den vergangenen Monaten hatte Oppo dabei stets den endgültigen Ausstieg aus dem deutschen Markt dementiert. Praktisch brachte man hierzulande jedoch keine neuen Geräte mehr auf den Markt.

Das betrifft also auch Flaggschiffe wie das Oppo Find X6 Pro oder das Foldable Oppo Find N2. Letzten Endes helfen da also auch keine Dementis von Oppo oder OnePlus. Blickt man auf das, was sich da am Markt abspielt, dann wirkt es so, als sei der Abschied aus dem deutschen (und französischen) Markt wohl nur noch eine Frage der Zeit.

Quelle: Oppo