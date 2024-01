realme Note: Neue Smartphone-Reihe bestätigt

realme bietet derzeit in Deutschland aufgrund einer rechtlichen Niederlage gegenüber Nokia keine Hardware mehr an. Allerdings ist man im Ausland noch fleißig aktiv. Dort wird man sein Sortiment an Smartphones um eine völlig neue Modellreihe aufstocken: die realme Note. Das hat Sky Li, der Gründer und CEO des Unternehmens, offiziell über das soziale Netzwerk X bestätigt.

Während der Manager zu den technischen Daten des Smartphones realme 1, welches den Beginn der Modellreihe markieren soll, noch schweigt, kursieren bereits Leaks. Diese zeigen bereits eine interne Präsentation, die das realme Note 1 mit anderen Note-Modellen vergleicht. Demnach werde das mobile Endgerät eine Diagonale von 6,67 Zoll anlegen, mit Full HD auflösen und 120 Hz Bildwiederholrate für sein Display verwenden. Als SoC soll offenbar der MediaTek Dimensity 7050 dienen.

Schenkt man den Leaks Glauben, dann kommt für das realme Note 1 ein Akku mit 5.000 mAh zum Einsatz. Die Frontkamera soll 16 Megapixel bieten, während die Hauptkamera vermutlich 108 (Weitwinkel) + 8 (Ultra-Weitwinkel) + 2 (Makro) Megapixel offeriert. Zusätzlich werden ein Under-Display-Fingerabdruckscanner und Stereo-Lautsprecher an Bord sein.

Da realme das Note 1 schon offiziell angedeutet hat, müssen wir vermutlich nicht mehr allzu lange auf eine Ankündigung mit mehr Details warten.

