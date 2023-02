Samsung Galaxy S23: Neue Smartphone-Reihe offiziell vorgestellt

Samsung hat seine neuen Smartphone-Flaggschiffe der Reihe Galaxy S23 vorgestellt. Drei Modelle starten: die Samsung Galaxy S23, S23+ und S23 Ultra. Allen ist der Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy als Prozessor gemeinsam. Hier haben sich die Gerüchte bewahrheitet und Samsung verzichtet erstmals auch in Europa auf die Verwendung seiner eigenen Exynos-SoCs.

Anzeige

Die Gerüchte sollten also Recht behalten: Samsung nutzt dieses Mal weltweit Chips von Qualcomm und hat sich eine spezielle Variante des Snapdragon 8 Gen 2 mit etwas höherem Takt gesichert. Dabei liegen die Samsung Galaxy S23 und S23+ in diesem Jahr technisch relativ nahe beieinander. Sie weichen im Wesentlichen in den Bildschirm- und Akkugrößen voneinander ab. Beide nutzen aber eine identische Kamera-Ausstattung und sind mit 8 GByte RAM versehen. Nur das Samsung Galaxy S23 Ultra kann bis auf 12 GByte RAM hochgehen.

Dem Ultra-Modell bleibt auch der S Pen vorbehalten, der in einem Slot im Gehäuse Platz findet. Ebenfalls bietet nur das Galaxy S23 Ultra ein AMOLED-Display mit einer adaptiven Bildwiederholrate von 1 bis 120 Hz. Zudem ist die Auflösung mit Quad HD+ hier erhöht. Die S23 und S23+ nutzen AMOLED-Displays mit 120 Hz, ohne adaptive Möglichkeit, und lösen nur mit FHD+ auf. Nur das Samsung Galaxy S23 Ultra kann bei der Hauptkamera auf einen Weitwinkel-Sensor mit 200 Megapixeln setzen. Alle drei Geräte sind aber nach IP68 gegen Staub und Wasser geschützt.

Die Samsung Galaxy S23, S23+ und S23 Ultra verwenden allesamt ab Werk Android 13 mit One UI 5.1 als Oberfläche.

Verfügbarkeit

Die Galaxy-S23-Serie ist in vier matten Farbtönen erhältlich: Phantom Black, Cream, Green und Lavender. Der Samsung-Online-Shop hält vier weitere Farben bereit: Graphite, Red, Lime und Sky Blue. Ab dem 17. Februar 2023 sind das Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23+ und Galaxy S23 bei allen Mobilfunkanbietern und Einzelhändlern, online sowie als Unlocked by Samsung Version auf Samsung.com erhältlich. Kunden, die ein Modell vom 1. bis zum 16. Februar 2023 im Samsung-Online-Shop vorbestellen, können sich bei Eintausch eines Altgeräts bis zu 150 € Tauschprämie plus bis zu 700 € Ankaufswert für ein Altgerät als Vorabzug sichern und doppelten Speicher erhalten.

Folgende Preise greifen:

Galaxy S23 8/128 GByte 949 Euro

Galaxy S23 8/256 GByte 1.009 Euro

Galaxy S23+ 8/256 GByte 1.199 Euro

Galaxy S23+ 8/512 GByte 1.319 Euro

Galaxy S23 Ultra 8/256 GByte 1.399 Euro

Galaxy S23 Ultra 12/512 GByte 1.579 Euro

Technische Daten des Samsung Galaxy S23 Ultra

Display 6,8 Zoll, Dynamic AMOLED Display, bis zu 120 Hz Adaptive Bildwiederholrate (1~120Hz), 240 Hz Touch Sampling Rate in Game Mode, 3.088 x 1.440 Pixel (Quad HD+)

Betriebssystem: Android 13 mit One UI 5.1

SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy

RAM und Speicherplatz: 8 GB RAM + 256 GB / 12 GB RAM + 512 GB / 12 GB RAM + 1 TB (exklusiv im eStore)

Abmessungen und Gewicht: 163,4 x 78,1 x 8,9 mm, ca. 233 Gramm

Hauptkamera: 12 MP Ultra-Weitwinkel Dual Pixel, Autofokus, F2.2, FOV 120°, 200 MP Weitwinkel

Quad Pixel, Autofokus, OIS, F1.7, FOV 85°, 10 MP Teleobjektiv 1 mit 3-fach optischer Zoom, F2.4, FOV 36°, 10 MP Teleobjektiv 2 mit 10-fach optischer Zoom, F4.9, FOV 11°

Quad Pixel, Autofokus, OIS, F1.7, FOV 85°, 10 MP Teleobjektiv 1 mit 3-fach optischer Zoom, F2.4, FOV 36°, 10 MP Teleobjektiv 2 mit 10-fach optischer Zoom, F4.9, FOV 11° Frontkamera: 12 MP, Dual Pixel, Autofokus, F2.2, FOV 80°

Akku: 5.000 mAh (45 Watt Schnellladung und 15 Watt kabellos)

Schnittstellen: 5G, LTE, Wi-Fi 6E, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.3, USB-C, NFC, GPS

IP68 für Staub- und Wasserresistenz

Technische Daten des Samsung Galaxy S23+

Display: 6,6 Zoll, Dynamic AMOLED bis zu 120 Hz Bildwiederholrate 240 Hz Touch Sampling Rate in Game Mode 2.340 x 1.080 Pixel FHD+

Betriebssystem: Android 13 One UI 5.1

SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy

RAM / Speicherplatz: 8 GB RAM + 256 GB / 8 GB RAM + 512 GB

Abmessungen und Gewicht: 157,8 x 76,2 x 7,6 mm, ca. 195 Gramm

Hauptkamera: 12 MP Ultra-Weitwinkel F2.2, FOV 120° 50 MP Weitwinkel Dual Pixel, Autofokus, OIS, F1.8, FOV 85° 10 MP Teleobjektiv Autofokus, OIS, F2.4, FOV 36°

Frontkamera: 12 MP Weitwinkel Dual Pixel, Autofokus, F2.2, FOV 80°

Akku: 4.700 mAh (25 Watt Schnellladen mit Kabel, 15 Watt kabellos)

Schnittstellen: 5G, LTE, Wi-Fi 6E, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.3, USB-C, GPS, NFC

IP68 für Staub- und Wasserresistenz

Technische Daten des Samsung Galaxy S23

Display: 15,39 cm / 6,1 Zoll, Dynamic AMOLED bis zu 120 Hz Bildwiederholrate 240 Hz Touch Sampling Rate in Game Mode 2.340 x 1.080 Pixel FHD+

Betriebssystem: Android 13 One UI 5.1

SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy

RAM / Speicherplatz: 8 GB RAM + 128 GB / 8 GB RAM + 256 GB

Abmessungen und Gewicht: 146,3 x 70,9 x 7,6 mm, ca. 168 Gramm

Hauptkamera: 12 MP Ultra-Weitwinkel F2.2, FOV 120° 50 MP Weitwinkel Dual Pixel, Autofokus, OIS, F1.8, FOV 85° 10 MP Teleobjektiv Autofokus, OIS, F2.4, FOV 36°

Frontkamera: 12 MP Weitwinkel Dual Pixel, Autofokus, F2.2, FOV 80°

Akku: 3.900 mAh (25 Watt Schnellladen mit Kabel, 15 Watt kabellos)

Schnittstellen: 5G, LTE, Wi-Fi 6E, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.3, USB-C, GPS, NFC

IP68 für Staub- und Wasserresistenz

Quelle: Samsung