Samsung Galaxy S23: Hinweise auf Custom-Version des Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Am 1. Februar 2023 wird Samsung seine neuen Smartphones der Reihe Galaxy S23 vorstellen. Gerüchten zufolge verzichtet der südkoreanische Hersteller in diesem Jahr auf Modellvarianten mit eigenen Exynos-SoCs. Diese erschienen in den Vorjahren etwa stets in Europa. In den USA hingegen nutzten die Galaxy-S-Flaggschiffe stets Qualcomm Snapdragon als Chips. 2023 soll Samsung aber weltweit den Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 beanspruchen.

Anzeige

Man munkelt, der Leistungsunterschied zwischen Samsungs eigenem Flaggschiff-Exynos und dem Snapdragon 8 Gen 2 sei zu groß gewesen. Daher habe man intern bei den Südkoreanern umgedacht. Allerdings gibt es noch eine bemerkenswerte Neuerung: Samsung habe sich den Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 als spezielle Custom-Version mit höherem Takt gesichert.

Ganz genau sollen Samsung und Qualcomm den Chip wohl als “Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy” vermarkten. Als Taktrate stehen da 3,36 GHz für den leistungsfähigen Prime-Core im Raum. Die Standardvariante des Chips muss sich mit 3,2 GHz begnügen. Andere Anpassungen an dem SoC gelten jedoch als sehr unwahrscheinlich. Im Alltag dürfte sich der leicht angehobene Takt auch bestenfalls marginal bemerkbar machen. Fürs Marketing könnte hier aber ein gefundenes Fressen bestehen.

Quelle: 9to5Google