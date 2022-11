Samsung Galaxy S23 angeblich auch in Europa mit dem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Qualcomm hatte in der Vergangenheit schon angedeutet, dass die kommenden Smartphones der Reihe Galaxy S23 wohl komplett auf Snapdragon-SoCs setzen könnten. Bisher gingen die Südkoreaner den Weg, in einigen Regionen wie Europa die hauseigenen Exynos-Chips zu verwenden. In Nordamerika beispielsweise kamen aber die Snapdragon zum Einsatz. Mittlerweile verdichten sich die Hinweise darauf, dass diese zweigleisige Strategie 2023 ein Ende haben dürfte.

Just hat Qualcomm ja seinen neuen Flaggschiff-Prozessor vorgestellt: den Snapdragon 8 Gen 2. Dessen Leistung sei zu hoch über dem neuen Exynos 2300 angesiedelt. Um also zu vermeiden, dass sich beispielsweise europäische Nutzer benachteiligt fühle, sollen 2023 weltweit alle Samsung Galaxy S23 mit dem Snapdragon 8 Gen 2 bestückt sein.

Laut dem bekannten Leaker Ice Universe komme es gar noch besser: Samsung werde exklusiv eine Variante des Snapdragon 8 Gen 2 mit besonders hoher Taktrate nutzen. Hier verweist Ice Universe auf angebliche Benchmark-Ergebnisse aus Geekbench 5, welche das Samsung Galaxy S23 Ultra (SM-S918B) mit 3,36 GHz Takt für den Prime-Core des SoCs ausweisen. Reguläre kommt dieser besonders performante Kern eigentlich „nur“ auf 3,2 GHz.

Die Taktraten der anderen sieben Kerne stimmen allerdings mit Qualcomms Referenz-Angaben überein. Offenbar wurde für Samsung also nur der Takt des leistungsfähigen Prime-Kerns angehoben. Sollten sich diese Gerüchte bewahrheiten, bestätigt haben diese Aussagen bisher weder Qualcomm noch Samsung, könnten die Südkoreaner da ein gutes Argument fürs Marketing haben. Die Smartphones der Reihe Samsung Galaxy S23 geben voraussichtlich im Februar 2023 ihren Einstand.

Quelle: Ice Universe (Twitter)