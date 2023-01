PlayStation VR2: 13 neue Launch-Titel bestätigt

Sony hat mittlerweile das komplette Launch-Line-up der PlayStation VR2 bestätigt. Neu angekündigt hat man 13 Spiele. Zu beachten ist, dass nicht alle Games direkt zum Start am 22. Februar 2023 zu haben sein werden. Vielmehr wird das im Startfenster, also maximal binnen eines Monats nach Verfügbarkeit der PlayStation VR2, der Fall sein. Es wird dabei auch VR-Upgrades für bereits erhältliche Titel geben. Dazu zählen “Resident Evil Village”, “No-Mans Sky” und auch “Gran Turismo 7”.

Das größte Zugpferd der PlayStation VR2 dürfte “Horizon Call of the Mountain” sein. Viele er sonstigen Titel sind bereits für andere VR-Plattformen verfügbar. Generell könnte es die PlayStation VR2 relativ schwer am Markt haben: Sie ist mit knapp 600 Euro teurer als eine PlayStation 5 und erscheint in einer Zeit, in der viele Menschen aufgrund der hohen Inflation die Gürtel enger schnallen müssen. Dass das Interesse bisher womöglich geringer ausfällt, als von Sony erhofft, zeigte sich schon an den Vorbestellungen.

So war es anfangs nur möglich, die PlayStation VR2 per Einladung zu bestellen. Nur wenige Wochen später öffnete Sony die Bestellungen dann jedoch für alle Kunden. Immer noch ist das VR-Headset problemlos mit einem Liefertermin direkt zum Launch bestellbar. Wir gehen also davon aus, dass der große Andrang ausgeblieben ist.

Folgende Spiele werden zum Launch der PlayStation VR2 verfügbar sein:

After the Fall (Vertigo Games)

Altair Breaker (Thirdverse)

Before Your Eyes (Skybound Interactive)

Cities VR (Fast Travel Games)

Cosmonious High (Owlchemy)

Creed: Rise to Glory: Undisputed Edition (Survios, Veröffentlichungszeitraum)

The Dark Pictures: Switchback (Supermassive, Veröffentlichungszeitraum)

Demeo (Resolution Games, keine Veröffentlichung in Japan)

Dyschronia: Chronos Alternate (MyDearest Inc., Perp Games)

Fantavision 202X ( Cosmo Machia, Inc.)

Gran Turismo 7 (über kostenloses Update für PS5-Version von GT7)

Horizon Call of the Mountain (Firesprite, Guerrilla)

Job Simulator (Owlchemy)

Jurassic World Aftermath (Coatsink)

Kayak VR: Mirage

Kizuna AI – Touch the Beat! (Gemdrops, Inc.)

The Last Clockwinder (Pontoco, Cyan Worlds)

The Light Brigade (Funktronic Labs, Kauf beinhaltet PS VR- und PS VR2-Version)

Moss 1 & 2 Remaster (Polyarc)

NFL Pro Era (StatusPro, Inc., kostenloses Upgrade auf PS VR2 in Japan oder Asien nicht erhältlich)

No Man‘s Sky (Hello Games, Veröffentlichungszeitraum)

Pavlov VR (Vankrupt)

Pistol Whip (Cloudhead, kostenloses Upgrade für SIEJ, aber nicht SIE Asia)

Puzzling Places (Realities.io, kostenloses Upgrade)

Resident Evil Village (Capcom, über kostenloses Update für PS5-Version von RE Village)

Rez Infinite (Enhance)

Song in the Smoke (17 Bit)

STAR WARS: Tales from the Galaxy‘s Edge (ILMxLab)

Synth Riders (Kluge Interactive, kostenloses Upgrade in Japan oder Asien nicht erhältlich)

The Tale of Onogoro (Amata K.K)

Tentacular (Devolver)

Tetris Effect (Enhance)

The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution (Skydance, Veröffentlichungszeitraum)

Vacation Simulator (Owlchemy)

What the Bat (Triband)

Zenith: The Last City (Ramen VR, kostenloses Upgrade)

Quelle: PlayStation Blog