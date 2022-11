Sony PlayStation VR2: Ab Februar 2023 für 599,99 Euro erhältlich

Sony hat endlich den Preis der kommenden PlayStation VR2 enthüllt: Das Virtual-Reality-Headset für die PlayStation 5 wird im Februar 2023 erscheinen und soll 599,99 Euro kosten. Damit wird das Accessoire deutlich mehr kosten als die Spielekonsole selbst, die nach einer Preiserhöhung mittlerweile bei 449,99 (Digital Edition) bzw. 549,99 Euro (mit Disc-Laufwerk) liegt. So dürfte die Zielgruppe des VR-Headsets vermutlich eher schmal ausfallen.

Vorbestellungen für das PS-VR2-Headset, Spiele und die Ladestation für den PS-VR2-Sense-Controller folgen noch in diesem Monat. Die Auslieferung des VR-Headsets, das ausschließlich zur PlayStation 5 kompatibel ist, beginnen dann am 23. Februar 2023. Zeitgleich erscheint die erwähnte Controller-Ladestation zum Preis von 49,99 Euro. Außerdem wird es noch ein Bundle geben, dass neben der PlayStation VR2 auch das Spiel „Horizon Call of the Mountain“ in Form eines Gutscheincods für den Download über den PlayStation Store enthält. Dieses Paket kostet 649,99 Euro.

Während der Einführungsphase können Spieler in den USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Belgien, den Niederlanden und Luxemburg die PlayStation VR2 zunächst ausschließlich über den Online-Shop von PlayStation unter direct.playstation.com vorbestellen. Die Vorbestellungen beginnen am 15. November und Spieler können sich ab heute für Vorbestellungen registrieren. In anderen Märkten wird die PlayStation VR2 bei teilnehmenden Einzelhändlern verkauft, wobei die Vorbestellungen am 15. November beginnen.

Unter anderem bietet die PS VR2 verbessertes Headset-basiertes Controller-Tracking und eine erhöhte Auflösung von 2.000 x 2.040 pro Auge. Die OLED-Displays des Geräts operieren mit 90 bzw. 120 Hz und bieten ein Sichtfeld von 110°.

Quelle: PlayStation Blog