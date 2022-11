Nvidia GeForce RTX 4080 vorab deutlich über UVP gelistet

Nachdem die GeForce RTX 4090 bereits erhältlich ist (oder war), kommt in etwa zwei Wochen auch die knapp darunter positionierte GeForce RTX 4080 auf Basis der selben Grafikarchitektur (Ada Lovelace) auf den Markt. In Finnland listet ein Händler bereits etliche Grafikkartenmodelle verschiedener Hersteller. Allerdings liegen diese durchweg oberhalb des von Nvidia empfohlenen Verkaufspreises.

Nvidia hat bei Vorstellung der neuen GeForce RTX 40 Grafikkarten im September eine unverbindliche Preisempfehlung von 1469 Euro für die GeForce RTX 4080 mit 16 GByte Grafikspeicher genannt. Diese UVP behält Nvidia weiterhin bei, obwohl das etwas günstigere Schwestermodell mit weniger RAM, die GeForce RTX 4080 mit 12 GByte, kürzlich erst gestrichen wurde.

Der auch anderswo in Europa tätige Proshop listet in Finnland mehr als zehn verschiedene GeForce RTX 4080 Grafikkarten, etwa von Inno3D, MSI, ASUS und Gigabyte, die aber teilweise deutlich über dem UVP liegen. Das günstigste Modell ist die „Inno3D GeForce RTX 4080 X3“ für 1619,90 Euro – also 150 Euro über dem Nvidia-Preis. Die Preise für die anderen GeForce RTX 4080 gehen beim Proshop allerdings noch weit darüber hinaus und erreichen mit der „ASUS GeForce RXT 4080 ROG Strix OC“ und 1969,90 Euro schon das Niveau einer GeForce RTX 4090, die natürlich bessere Spezifikationen besitzt.

Gründe für die 4080-Preise oberhalb des UVP könnten am höheren Mehrwertsteuersatz in Finnland (24 Prozent) und natürlich auch am frühen Zeitpunkt liegen. Schließlich soll die GeForce RTX 4080 offiziell erst ab 16. November 2022 verkauft werden.

