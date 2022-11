MediaTek Dimensity 9200: Neues Flaggschiff-SoC startet am 8. November 2022

MediaTek wird am 8. November 2022 einen neuen Chip für mobile Endgeräte vorstellen. Dabei soll es sich um ein Flaggschiff-SoC handeln, so viel steht bereits fest. Auch wenn der Hersteller selbst noch zu der offiziellen. Bezeichnung sowie den Spezifikationen schweigt, so geht man sicher davon aus, dass es sich um den aus der Gerüchteküche bekannten Dimensity 9200 handeln sollte. Dieser Prozessor für Smartphones und Tablets wird sich dann direkt mit dem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 melden, dessen Vorstellung ebenfalls noch im November 2022 erfolgen sollte.

Durchgesickerte Benchmarks aus AnTuTu haben dem MediaTek Dimensity 9200 gegenüber dem Dimensity 900 eine Leistungssteigerung von 26 % bescheinigt. In Punkten ausgedrückt kommt das neue Modell auf 1,26 Mio. Beeindrucken sollte auch die GPU, die Immortalis-G715 mit Ray-Tracing-Unterstützung. Das SoC soll einen Cortex-X3-Prime-Kern für hohe Leistung integrieren. Angeblich spiele die GPU-Performance sogar über der eines Apple A16 Bionic. Zeigen muss sich natürlich, wie lange jene wirklich gehalten werden kann.

MediaTek schweigt noch zu den weiteren Details des Dimensity 9200. Mehr erfahren wir dann spätestens am 8. November 2022. Es ist damit zu rechnen, dass der Hersteller an jenem Datum dann auch erste Partner nennt, welche den brandneuen Chip in ihren Smartphones einsetzen werden. Mögliche Kandidaten sind sicherlich realme, Oppo, vivo und mehr.

Quelle: MediaTek (Weibo)