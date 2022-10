Nvidia streicht die GeForce RTX 4080 12 GByte

Nvidia hat sich entschlossen, die GeForce RTX 4080 12 GByte doch nicht auf den Markt zu bringen – zumindest nicht unter dem zuvor gewählten Namen. So teilt das Unternehmen mit, dass man dieses Modell einem „Unlaunch“ unterziehe. Die Begründung lautet, dass man habe einsehen müsse, dass die Namensgebung für die Kunden zu verwirrend sei. So gibt es auch noch eine GeForce RTX 4080 16 GByte, die allerdings deutlich mehr technische Unterschiede aufweist, als nur die RAM-Ausstattung.

So bietet die GeForce RTX 4080 16 GByte auch mehr CUDA-Cores und kann somit insgesamt mehr Leistung in die Waagschale werfen. Die bisherige Namensgebung suggerierte aber eine größere, technische Ähnlichkeit, als das, was wirklich gegeben ist. Zu vermuten ist, dass sich da auch Partner und Händler bei Nvidia beschwert haben, die eventuell Ärger mit enttäuschenden Kunden befürchten.

Die Nvidia GeForce RTX 4090 ist indessen bereits im Handel zu haben und weitgehend schon wieder vergriffen. Die GeForce RTX 4080 16 GByte erscheint wiederum wie geplant am 16. November 2022. Was genau aus dem Modell mit 12 GByte wird bzw. wie der neue Name lauten könnte, ließ Nvidia noch offen. Vielleicht erscheint die Grafikkarte als GeForce RTX 4070. Von dieser Bezeichnung ging auch die Gerüchteküche im Vorfeld aus.

