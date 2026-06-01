Radeon RX 9070 GRE: AMD bestätigt die weltweite Veröffentlichung

Wie erwartet bringt AMD die Grafikkarte Radeon RX 9070 GRE nach dem Start in China im letzten Jahr nun auch nach Europa. Das hatte sich dank einiger Gerüchte ja schon abgezeichnet. Es handelt sich hier um ein Modell auf Basis der Architektur RDNA4, das jedoch den VRAM im direkten Vergleich mit der Standardversion von 16 auf 12 GByte reduziert. Angesichts der Speicherkrise kann AMD so natürlich die Herstellungskosten deutlich senken.

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Vorgestellt hat AMD die neue Grafikkarte auf der Computex 2026 in Taiwan für den weltweiten Markt. In den Handel kommt die Radeon RX 9070 GRE ab sofort zur internationalen Preisempfehlung von 549 US-Dollar. Erste Partner haben ebenfalls bereits ihre Modelle für den europäischen und deutschen Markt bestätigt. Die AMD Radeon RX 9070 GRE grenzt sich aber nicht nur durch den reduzierten VRAM, sondern auch dadurch von der RX 9070 ab, dass sie nur 48 Compute-Units, 3.072 Shader, 48 Ray-Tracing-Units und 96 KI-Bechleuniger verwendet.

Zudem reduziert sich die Bandbreite des Speicherinterfaces von 256 auf 192 bit bzw. auf 432 GB/s. Als Total Board Power (TBP) ennt AMD im Übrigen 220 Watt. Wie schon angedeutet, haben Partner aber auch schon übertaktete Custom-Designs mit eigenen Kühllösungen in der Mache.

Quelle: AMD