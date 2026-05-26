AMD Radeon RX 9070 GRE 12 GB: Grafikkarte soll doch noch in Europa erscheinen

AMD hat exklusiv für China bereits 2025 die Grafikkarte Radeon RX 9070 GRE mit 12 GByte VRAM veröffentlicht. GRE steht in diesem Fall wenig bescheiden für „Great Radeon Edition“. Doch jetzt zeichnet sich ab, dass dieses Modell verspätet auch international auf den Markt kommen dürfte. Denn bei einigen Händlern ist verfrüht Marketing-Material veröffentlicht worden, das ein Modell von Sapphire zeigt.

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Dabei basiert die AMD Radeon RX 9070 GRE, wie das Standardmodell, auf der GPU Navi 44. Sie nutzt aber weniger Recheneinheiten und streicht das Speicherinterface von 256 auf 192 bit zusammen. Zudem schwindet der RAM von 16 auf 12 GByte. Dass AMD die Grafikkarte doch noch international veröffentlichen will, dürfte auf die aktuelle Speicherkrise zurückzuführen sein.

Die AMD Radeon RX 9070 GRE rangiert in den Benchmarks zwischen der vollwertigen RX 9070 und der schwächeren RX 9060 XT. Vor allem der mit 12 GByte recht knappe VRAM wird aber in einigen Spielen zur Achillesferse.

AMD selbst hat sich zur internationalen Veröffentlichung der Radeon RX 9070 GRE bisher noch nicht geäußert. Die Leaks legen aber nahe, dass bald eine Ankündigung folgen dürfte.

Quelle: Videocardz