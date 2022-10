Nvidia GeForce RTX 4090: Trotz des hohen Preises größtenteils vergriffen

Nvidia hat sein neues Grafikkarten-Flaggschiff, die GeForce RTX 4090, mittlerweile in den Handel gebracht. Wie sollte es heutzutage anders bei einem neuen GPU-Modell sein: Die RTX 4090 ist allerdings schlecht zu bekommen bzw. teuer. In Deutschland bietet etwa NotebooksBilliger exklusiv die Founders Edition der Nvidia GeForce RTX 4090 an. Doch schon nach wenigen Minuten nach Verkaufsstart war jene dann komplett vergriffen.

Anzeige

Aktuell ist jenes Modell dann auch weiterhin als nicht verfügbar ausgewiesen – trotz des hohen Preises von fast 2.000 Euro. Generell haben zwar viele Partner Custom-Varianten der GeForce RTX 4090 vorgestellt, doch auch diese sind größtenteils nicht lieferbar. Der Händler Mindfactory veröffentlichte deswegen sogar eine offizielle Stellungnahme und wies auf die zu geringen Liefermengen hin. Man arbeite aber mit Hochdruck daran, mehr Exemplare für seine Kunden zu organisieren.

Offen ist, ob sich die GeForce RTX 4090 nun wirklich in rauen Mengen verkauft oder vielmehr einfach nur sehr geringe Stückzahlen in den Handel gegangen sind. Das lässt sich derzeit allerdings nicht klar sagen. Zu vermuten ist, dass sich die Verfügbarkeit schrittweise bessern wird, denn gerade zur Veröffentlichung schlagen die meisten Enthusiasten zu und auch Scalper versuchen eventuell ihr Glück. Je länger die Grafikkarte dann am Markt ist, desto mehr ebbt der Hype ab und größere Stückzahlen gelangen in den Handel.

Zu empfehlen ist auch, keine überteuerten Angebote auf den bekannten Online-Portalen und Auktionshäusern zu erstehen. Wir rechnen fest damit, dass sich die Verfügbarkeit im Handel schon bald stark bessern dürfte.

Quelle: Hardwareluxx