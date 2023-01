Nvidia GeForce RTX 4090 Ti: Neue Leaks zur Premium-Grafikkarte

Schon im letzten Jahr kamen Gerüchte zu einer neuen Grafikkarte aus dem Hause Nvidia auf, welche die GeForce RTX 4090 sogar noch übertrumpfen könnte. Die in den Raum gestellte Nvidia Titan RTX könnte aber nun doch vielmehr als GeForce RTX 4090 Ti den Markt aufmischen. Sogar technische Daten kursieren schon. Demnach würde die Grafikkarte etwa 24 GByte GDDR6X-VRAM mit 24 Gbps verwenden und auf eine maximale Leitungsaufnahme von 600 Watt kommen.

Die potenzielle GeForce RTX 4090 Ti soll den Vollausbau der GPU AD102 verwenden. Angesichts der Tatsache, dass bereits die GeForce RTX 4090 preislich nahe an den 2.000 Euro liegt, dürfte eine höherwertige Ti-Variante diese Grenze dann wohl sprengen. Auch soll die GeForce RTX 4090 Ti tatsächlich im Rechner vier Slots belegen. Weiteres zur Technik: Angeblich arbeitet die Grafikkarte mit 18.176 FP32-Recheneinheiten, 142 SMs bzw. 9.088 INT32-Recheneinheiten. Pro SM sollen ein RT-Rechenkern und vier Tensor-Kerne an Bord sein – 568 also. Da wären wir als bei einer erheblichen Ray-Tracing-Leistung für Spiele.

Außerdem sollen bei der Nvidia GeForce RTX 4090 Ti 96 MByte L2-Cache an Bord sein. Die genannten 24 GByte Speicher sollen über ein 384-bit-Interface angebunden sein. Als Speicherbandbreite stehen daher 1.152 GB/s im Raum.

Nvidia selbst schweigt und genießt aktuell. Somit sollte man also noch abwarten, ob wirklich eine GeForce RTX 4090 Ti / Titan RTX in absehbarer Zeit auf den Markt kommt.

Quelle: Kopite7Kimi (Twitter)